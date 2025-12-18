Luis Amaranto Perea y su rol en la Selección Colombia: “Aquí el protagonista, el jefe y el líder se llama Néstor Lorenzo”

El asistente técnico de la Selección Colombia de mayores, el antioqueño Luis Amaranto Perea, contó detalles de su rol en el equipo nacional en el espacio “La Sele nos Une”, de la Federación. Durante la entrevista, el exdefensor del Atlético de Madrid fue tajante al resaltar la unidad que grupo que lidera Néstor Lorenzo.

“Nuestro rol (incluye a los otros asistentes) es, básicamente, ser esa mano derecha en todo lo que tiene que ver con la parte táctica, la estrategia, el análisis de los rivales y el análisis propio; la preparación del partido. Todo lo que tiene que ver con el juego nos toca a nosotros. Nuestra labor es intentar darle la mejor calidad a Néstor para que él tenga más de dónde escoger. Somos entrenadores asistentes, asistimos a Néstor y hacemos mucho de lo que él hace; la única diferencia es que quien toma las decisiones más importantes es él”, expresó el urabaense.

Confesó que su transición de jugador a técnico fue fácil y añadió que entiende que el protagonista es y será siempre el futbolista. “Tengo la ventaja de que con muchos de los muchachos compartí vestuario como compañero y siempre nos hemos llevado muy bien. Ellos entienden que ahora estoy del otro lado”.

Esa relación le permite ser puente entre los jugadores y Lorenzo. “A veces el futbolista no tiene la confianza de sentarse con el técnico a comentarle algo, y quizás nosotros, junto a Fernando (Alloco), el otro ayudante de campo, somos ese enlace. Llevamos el mensaje que el jugador no se atreve a transmitir directamente. Miramos sensaciones, vemos cosas que nos llaman la atención y las hablamos con los futbolistas o con el entrenador. Se trata de identificar y saber que estoy en otro rol”.

Explicó que lo más importante es que siempre sea el mensaje del entrenador el que se transmita al jugador. “A veces hay técnicos que son un poco más fuertes de carácter y nuestro rol es dar el mismo mensaje, pero con un tono menos fuerte, más a modo de consejo. Hay que convencer al deportista de qué es lo que pretende el técnico, porque es muy peligroso cuando el mensaje cambia. El jugador tiene que entender que nosotros no tomamos la última decisión, pero que nuestro aporte es tenido muy en cuenta por el técnico”.