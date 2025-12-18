x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luis Amaranto Perea y su rol en la Selección Colombia: “Aquí el protagonista, el jefe y el líder se llama Néstor Lorenzo”

Mucho ha cambiado en la Selección Colombia y para contar detalles, quién mejor que el asistente técnico Luis Amaranto Perea.

  • Luis Amaranto Perea, el hombre que le habla al oído al seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo. FOTO GETTY
    Luis Amaranto Perea, el hombre que le habla al oído al seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo. FOTO GETTY
  • Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Colombia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Colombia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

18 de diciembre de 2025
bookmark

El asistente técnico de la Selección Colombia de mayores, el antioqueño Luis Amaranto Perea, contó detalles de su rol en el equipo nacional en el espacio “La Sele nos Une”, de la Federación. Durante la entrevista, el exdefensor del Atlético de Madrid fue tajante al resaltar la unidad que grupo que lidera Néstor Lorenzo.

“Nuestro rol (incluye a los otros asistentes) es, básicamente, ser esa mano derecha en todo lo que tiene que ver con la parte táctica, la estrategia, el análisis de los rivales y el análisis propio; la preparación del partido. Todo lo que tiene que ver con el juego nos toca a nosotros. Nuestra labor es intentar darle la mejor calidad a Néstor para que él tenga más de dónde escoger. Somos entrenadores asistentes, asistimos a Néstor y hacemos mucho de lo que él hace; la única diferencia es que quien toma las decisiones más importantes es él”, expresó el urabaense.

Confesó que su transición de jugador a técnico fue fácil y añadió que entiende que el protagonista es y será siempre el futbolista. “Tengo la ventaja de que con muchos de los muchachos compartí vestuario como compañero y siempre nos hemos llevado muy bien. Ellos entienden que ahora estoy del otro lado”.

Le puede interesar: Estos son los precios de los planes completos para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Esa relación le permite ser puente entre los jugadores y Lorenzo. “A veces el futbolista no tiene la confianza de sentarse con el técnico a comentarle algo, y quizás nosotros, junto a Fernando (Alloco), el otro ayudante de campo, somos ese enlace. Llevamos el mensaje que el jugador no se atreve a transmitir directamente. Miramos sensaciones, vemos cosas que nos llaman la atención y las hablamos con los futbolistas o con el entrenador. Se trata de identificar y saber que estoy en otro rol”.

Explicó que lo más importante es que siempre sea el mensaje del entrenador el que se transmita al jugador. “A veces hay técnicos que son un poco más fuertes de carácter y nuestro rol es dar el mismo mensaje, pero con un tono menos fuerte, más a modo de consejo. Hay que convencer al deportista de qué es lo que pretende el técnico, porque es muy peligroso cuando el mensaje cambia. El jugador tiene que entender que nosotros no tomamos la última decisión, pero que nuestro aporte es tenido muy en cuenta por el técnico”.

Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Colombia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Colombia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

En relación con el estilo de trabajo de Lorenzo, Amaranto resaltó que el estratega argentino entiende que ellos son entrenadores jóvenes y están creciendo, “y es muy flexible”. Apuntó que si ve algo que corregir, se lo comenta para que lo transmita o simplemente sale él y lo hace. “Pasa también con Fernando; él puede transmitir algo sin preguntarle a Néstor porque estamos en la misma sintonía. Nunca vamos en contra de lo que se ha planificado”.

Perea señaló que en el cuerpo técnico de la Tricolor sienten satisfacción de haber cumplido, pero que ahora tienen la obligación de hacer el mejor papel en la historia de Colombia. “Nosotros nunca tuvimos dudas de que el equipo iba a estar en el próximo Mundial”.

Confesó que una eliminatoria dura cuatro años y en ella se viven muchísimos momentos. “Creo que la convivencia es espectacular. En algún momento se dijo que no, pero como en todas las familias, hay situaciones que se presentan y no pasan a mayores. Muchos de los muchachos que han llegado nuevos destacan el liderazgo y lo amigables que son los jugadores más grandes. La convivencia es una de nuestras fortalezas”.

También reflexionó sobre el papel del entrenador y confesó que en los momentos difíciles hacían análisis internos. Dijo que cuando el equipo pierde, “aparece la ‘soledad del entrenador’ y parece que es el único que se equivocó, pero nosotros como ayudantes también nos hacemos responsables por no haberle generado un panorama óptimo para elegir mejor”.

Lea aquí: Daniel Muñoz reapareció luego de cirugía de rodilla; dejó mensaje para el Crystal Palace y la Selección Colombia

Según él, en la Eliminatoria y luego de analizar los partidos, no recuerda una selección que haya dominado a Colombia. Amaranto Perea apuntó que hubo un momento en el que mucha gente pensaba que Colombia tenía que dominar todos los partidos, pero él cree que no es así porque “en el fútbol hay momentos en los que eres dominado y terminas ganando”.

“Néstor (Lorenzo) busca siempre un equipo protagonista, pero nos tocó cambiar un poco el modelo y, dentro del mismo partido, utilizar varias estructuras. Entendíamos que a veces eran situaciones que dependen más del juego que de la planificación; situaciones que no puedes controlar. Corregimos lo que teníamos que corregir con muchas charlas, pero siempre pensando que dependía más de nosotros que del rival. Por eso, no fue tan caótico desde el interior del cuerpo técnico resolver la situación”.

El que manda es Lorenzo

Recordó que Lorenzo escucha mucho a su cuerpo técnico, lo cual es muy positivo. “Aquí lo más importante es que todos sabemos que el protagonista, el jefe y el líder se llama Néstor Lorenzo; los demás estamos para aprender y ayudar. Este cuerpo técnico es muy unido y trabajador; encajamos bastante bien. Tengo la sensación de que hace mucho tiempo ya estaba conviviendo con ellos”.

Finalmente, expresó que vive la vida muy tranquilo y que las cosas van llegando. Luego de cumplir el primer objetivo de clasificar al Mundial, espera que nada se atraviese en su camino para poder estar en una Copa del Mundo desde otro rol.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida