Flamengo, campeón de la Libertadores, anunció la renovación de su técnico Filipe Luís hasta 2027

El club brasileño Flamengo anunció la renovación en el contrato de su entrenador, Filipe Luís, “hasta diciembre de 2027”, luego de una temporada en la que el rubronegro alcanzó el doblete de Brasileirao y Copa Libertadores. Faltando pocos días para el vencimiento del vínculo con el técnico de 40 años, el club de Río de Janeiro “llegó a un acuerdo para la renovación del contrato de Filipe Luís hasta diciembre de 2027”, según un comunicado oficial. Una disputa salarial con la dirigencia del Fla había demorado la extensión del contrato del técnico brasileño, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea.

Al final, el Mengão y Filipe Luís lograron “construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que atendiera a las aspiraciones del técnico, pero también a las políticas de gobernanza del club establecidas por” Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, detalló el club, sin dar informar sobre el nuevo salario del entrenador Hincha y exjugador del Fla, Filipe Luís debutó como entrenador en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024. Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Filipe Luís ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Libertadores.

En “ambas partes existía el deseo genuino de continuar con el proyecto”, afirmó el servicio de prensa del Flamengo, el club más popular de Brasil. El desempeño del club trajo elogios incluso desde el otro lado del Atlántico Filipe Luís “tiene nivel para entrenar en Europa y en cualquier equipo del mundo”, dijo en diciembre el entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, luego de vencer al club brasileño por penales en la final de la Copa Intercontinental 2025. Ante el Fla, el PSG, vigente campeón de la Champions, no logró pasar del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.