Fluminense se quedó sin técnico: Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación en Copa Sudamericana

El entrenador Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación sufrida por su equipo, el Fluminense, ante Lanús en la Copa Sudamericana. Le puede interesar: ¡Más talento cafetero! Fluminense anunció el fichaje del extremo Santiago Moreno, ¿será el heredero de Jhon Arias? Fluminense, equipo en el que milita el colombiano Kevin Serna, empató 1-1 en Río de Janeiro con Lanús y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en el duelo de ida había perdido 1-0 en Argentina. “Presenté mi renuncia”, dijo en rueda de prensa el técnico, entre críticas por el tropiezo en el estadio Maracaná.

“A partir de ahora va a estar otro aquí” y “quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza”, agregó con disgusto, al asegurar que siempre intentó “hacer lo mejor posible por el club” carioca. Aseguró que va a “descansar” y “dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol”.

La violencia se tomó el Maracaná

Un nuevo episodio de violencia se vivió en la Copa Sudamericana, tras lo vivido en el pasado 20 de agosto, en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires, en partido de octavos de final, que dejó 19 heridos. El fracaso del Flu queda marcado por los choques entre la policía y aficionados del Lanús, que retrasaron por cerca de 20 minutos el inicio del segundo tiempo.