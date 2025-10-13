x

Videos | Con estos goles, Francia despachó a Noruega y así quedó la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile

Colombia-Argentina y Francia-Marruecos, los duelos de este miércoles en territorio austral.

  • Con un doblete de Saimon Bouabré, a los minutos 19 y 37, Francia venció a Noruega y es semifinalista del Mundial Sub 20 en Chile. FOTO TOMADA X @FIFAWorldCup
    Con un doblete de Saimon Bouabré, a los minutos 19 y 37, Francia venció a Noruega y es semifinalista del Mundial Sub 20 en Chile. FOTO TOMADA X @FIFAWorldCup
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

Francia, con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos, que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos.

Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón.

Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.

Saimon Bouabré, con un doblete a los minutos 19 y 37, llevó a Francia directamente a las semifinales, consolidando su control total sobre Noruega y dejando la clasificación definida en solo la primera mitad.

Francia, sin embargo, permitió una pequeña rebelión de los vikingos, que descontaron a siete del final con un cabezazo del capitán y defensor central Rasmus Holten, un gigantón de 1,96 m.

Los galos se encontrarán el miércoles en la misma sede con Marruecos, que sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20 en Chile.

Tras vencer a España y Brasil en la fase de grupos, y despachar a Corea del Sur en los octavos, los Jóvenes Leones del Atlas, como se conoce a la selección Sub-20 marroquí, derrotaron 3-1 a Estados Unidos en Rancagua.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder, en contra (67’), y Gessime Yassine (87’) marcaron los goles para el combinado africano.

Cole Campbell, a los 45+6 de penal, había marcado el empate parcial para el seleccionado de las barras y de las estrellas.

La mejor actuación de Marruecos en un Mundial juvenil había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil.

Las semifinales se disputarán este miércoles, a las 3:00 de la tarde Marruecos se medirá a Francia, y desde las 6:00 p.m., se disputará el duelo Sudamericano entre Colombia y Argentina.

