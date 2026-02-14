“Estoy donde quiero estar”: Frank Fabra aclaró dudas sobre video cantando “el pregón verde” y contó que rechazó ofertas para llegar al DIM

“Estoy en el lugar que quiero estar”, aseguró, con orgullo, Frank Fabra en su presentación con el DIM. El lateral izquierdo, de 34 años, regresó al cuadro rojo después de diez años para tener una segunda oportunidad en El Poderoso, cuadro con el que jugó en el segundo semestre del 2015 y que fue su plataforma para conseguir dos sueños: llegar a la Selección Colombia de mayores e irse al fútbol internacional. Desde que salió del Medellín, Fabra solo estuvo en un equipo: Boca Juniors de Argentina. Con ese equipo ganó nueve títulos oficiales. Por eso, se convirtió en uno de los referentes del cuadro xeneize en la última década. No obstante, en diciembre del año pasado terminó contrato después de no sumar muchos minutos en las últimas campañas. No fue fácil dejar el club donde pasó tanto tiempo. En redes sociales se vieron viedeos suyos llorando cuando se despidió del personal con el que trabajó.

¿Cuáles fueron los equipos que Fraba descartó para llegar al DIM?

Esas lágrimas tenían una razón: Fabra se enamoró de Boca Juniors. Así lo contó el viernes, cuando lo oficializaron ante la prensa como el último refuerzo del Medellín para el primer semestre del año. Dijo, palabras más, palabras menos, que el tiempo en el club argentino llevó a que la institución se le metiera en lo más profundo del corazón. Por eso hizo una promesa que, a pesar de la tentación económica, cumplió: “dije que en Argentina solo iba a jugar con Boca Juniors”. Fabra es un buen lateral izquierdo. Juan Román Riquelme, presidente del equipo bonarense, dijo alguna vez que era “el Marcelo” del elenco xeneize. Su buena técnica y lectura de juego llevó a que varios clubes se fijaran en él cuando terminó su contrato. Él no aceptó ninguno.

“Hubo interés por parte de Huracán, San Lorenzo de Almagro, Lanús, Talleres de Córdoba –equipo dirigido por Carlos Tévez, con quien Frank compartió cancha en Boca Juniors–, y el equipo de Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), pero yo decidí regresar. Estoy donde siempre me abrieron la puerta: volví a una casa donde me dejaron la puerta abierta”, aseguró el futbolista antioqueño, que jugó dos finales de Copa Libertadores durante el tiempo que estuvo en Argentina.

¿Qué dijo Fabra sobre el video cantando el “pregón verde”?

En la primera semana de febrero, cuando estaba cerca de confirmarse el fichaje de Fabra con el Medellín –contrato por 6 meses con opción de prolongarse un año, según dijo Raúl Giraldo, máximo accionista del club–, circuló por redes sociales un video en el que se veía al jugador cantando “El Pregón Verde”, típica canción de Atlético Nacional. Eso generó revuelo. Muchos hinchas se molestaron. Pedían que no firmaran a un jugador que fuera hincha del elenco rival. Por eso, quizás, se retrasó su presentación. En ella, Fabra explicó la situación.

“Eso fue en diciembre. Fuimos a una marranada que hizo un amigo. Fue un contexto muy distinto a lo que es el fútbol. Fue un momento distendido con amigos. Ya había hablado con don Raúl, que siempre me dijo que tenía la puerta abierta para regresar. La opción uno fue venirme para acá. Mis hermanos son hinchas del Medellín. Yo no, pero tampoco del otro equipo. Fue un momento que pasó. Es un momento de amistades y queda ahí. Asumo la responsabilidad. Respeto lo que pueda decir la gente, pero estoy en el lugar donde quiero estar”, aseguró el futbolista antioqueño, que entró en el grupo de convocados para el partido contra Pereira del sábado (6:30 p.m.).

Aclarado el asunto, Fabra contó que ahora es un futbolista más maduro y que viene a aportar la experiencia que ganó en su correrío internacional. Además, aseguró que siente una responsabilidad grande por regresar como referente al equipo. Ahora, su función es le liderazgo y por eso suele hablarle a los jóvenes. “El equipo está necesitado de campeonatos, pero esto se construye partido a partido”.