El fútbol colombiano vivió su Gala del Año y jugadores de Atlético Nacional y DIM fueron protagonistas

El fútbol colombiano vivió su Gala del Año, en la que fueron condecorados los mejores del 2025, en una selección que fue hecha por los aficionados, quienes votaron por el mejor en cada posición del campo.
Además, en la Gala también se anunció el once ideal del año 2025 y entre los elegidos estaban varios jugadores del Atlético Nacional y el DIM. El gran ausente en las nominaciones fue el delantero Alfredo Morelos del verde, quien no hizo parte de delanteros nominados, a pesar de su buena actuación con los verdolagas.