Gio Moreno reveló por qué Teófilo le sacó un arma a Saja cuando eran compañeros en Racing

Con detalles nunca antes conocidos, el exfutbolista Giovanni Moreno revivió, con humor, lo sucedido en el vestuario de Avellaneda en 2012, donde Teófilo Gutiérrez le sacó un arma a Sebastián Saja en medio de la pelea que se produjo y en la que también resultó involucrado defendiendo a su compatriota, con quien ese año terminó saliendo de Racing Club.
En entrevista con el programa F90 de ESPN, Gio, uno de los volantes creativos más talentosos que ha dado el fútbol colombiano y que en Argentina dejó huella gracias a sus condiciones, confesó lo sucedido en el camerino luego de que Saja increpara a Gutiérrez por hacerse expulsar durante el compromiso.
Lea: Así fue el emotivo homenaje de los hinchas de Nacional a Giovanni Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón