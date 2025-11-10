Así fue el emotivo homenaje de los hinchas de Nacional a Giovanni Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón

Si algo tiene el hincha verde es que nunca olvida a aquellos que los llevaron a conseguir la gloria y el Parque de Banderas de la unidad deportiva Atanasio Girardot fue testigo de eso, el pasado sábado 8 de noviembre, cuando Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque fueron recibidos entre pancartas y cánticos. Para la edición 2025 del día oficial del hincha verdolaga, el club decidió homenajear a 3 de los futbolistas más inmortales dentro de la historia del club. Le contamos cómo fue el homenaje a los ídolos y cómo fue el paso de ellos cuando vistieron la camiseta de Atlético Nacional.

https://www.elcolombiano.com/deportes/futbol/nacional-aguilas-previa-formaciones-hora-dia-del-hincha-liga-betplay-LN30684384

El evento que inició bajo el sol de mediodía auguraba una tarde llena de júbilo para los hinchas de Atlético Nacional. Con trivias, disfraces y actividades en tarima, miles de hinchas se preparaban para recibir como se merecen a tres de los exjugadores más emblemáticos del conjunto antioqueño. A las 3:00 p.m. finalmente se llegó la hora y Dorla Pabón, Giovanni Moreno y Jefferson Duque se tomaron el escenario del parque de banderas para ser recibidos con toda la emoción de una hinchada agradecida, especialmente por haber sudado la camiseta durante múltiples temporadas y otorgarles tantas alegrías.

Los tres ídolos recibieron un reconocimiento del club que los inmortaliza como ídolos del equipo más campeón de Colombia, y que les asegura que pase lo que pase, su nombre jamás se borrará de la historia del club verdolaga.

Jefferson Duque: “la fiera” goleadora de Atlético Nacional

Mientras el “9” más letal de la historia reciente de Atlético Nacional salía al escenario, se escuchaba retumbar en la hinchada “Goleador, goleador, Jefferson Duque goleador”; y no es para menos, ya que marcó 121 goles con la camiseta verde en la temporada 2012-2015 y en su retorno en 2022. Desde que Duque debutó con Nacional, fue con victoria a bordo. En 2012, el delantero brilló en el partido de Superliga frente a Junior de Barranquilla, anotando doblete en el partido de ida en el Roberto Meléndez, y otro gol en el de vuelta que les otorgó el título.

Uno de esos momentos que quedan para siempre fue cuando anotó su gol número 100 en casa, de penal frente a Envigado FC; recibió la camiseta con el «100» estampado y el grito de la hinchada. Pero Duque no solo es un ídolo en cantidad, sino en peso. La Fiera es el máximo goleador del club en finales, tiene 10 tantos en partidos definitivos.

En los momentos de tensión, Duque siempre aparecía. En finales, en cuadrangulares, cuando el rival presionaba y el verde necesitaba un hombre que definiera. Esa dualidad que lo caracteriza, la tranquilidad del goleador y el clima de urgencia, lo elevó. También su retorno en 2020 le dio al club una pieza madura, que ya conocía la casa y asumió el rol de referente. En esa segunda etapa logró aportar títulos, goles y continuidad.

Dorlan Pabón, el “Memín” de los títulos

72 goles anotó Dorlan Pabón, más conocido por la hinchada como “Memín” en su paso por el cuadro antioqueño. En sus dos etapas (2010-2012 y 2021-2024) dejó momentos de alta intensidad, y registró 202 partidos en total. Uno de sus momentos más gloriosos fue el golazo en su debut frente a Millonarios FC, en la primera fecha del Clausura 2010, cuando abrió el marcador con una jugada individual desde la banda derecha. Otro fue el doblete en semifinales ante Tolima en 2011 que fue vital para alcanzar el título del Apertura de ese año.

Aun así, vivió dolor; en la final de la Liga 2023-I ante Millonarios, Dorlan erró un penal decisivo y lo consideró “la tristeza más grande” de su carrera. Por eso es también ídolo del hincha verdolaga, porque sufría increíblemente por la camiseta.

En el verde, Dorlan fue de esos jugadores que en los momentos críticos se comportaban con temple: definía, asistía, corría hasta el final. Y la hinchada lo sintió como suyo, porque metía goles decisivos y porque siempre parecía que estaba preparado para el enfrentamiento duro.

Giovanni Moreno, un sabio dentro y fuera de la cancha

En el Parque de Banderas, Gio conectó con la hinchada como si jamás se hubiera ido de casa. Entre risas confirmó que no se acuerda cuántos goles marcó con el club, pero que definitivamente recordaba cada alegría, cada triunfo y cada derrota. Y con esa misma risa, la hinchada recordó por qué será uno de los eternos ídolos del club antioqueño

Gio llegó al Nacional en 2008, debutó el 27 de julio con un gol ante Once Caldas, como un verdadero artillero. En esa primera etapa (2008-2010) disputó 81 partidos aproximadamente y marcó 34 goles, según registros. Aunque él no lo tenga muy claro en sus cuentas, el hincha verdolaga sí que lo recuerda, y es de esos jugadores que, según los aficionados, “jamás se debió ir”. Entre sus momentos memorables está el día en que le marcó tres goles al Deportes Tolima, siete veces le marcó a ese equipo, y fue su máximo rival particular en anotaciones durante esa primera fase. Su fútbol fluía: gambetas, pases que rompían líneas, gol sorpresa. Era todo un deleite verlo jugar con la camiseta verde.

Años después, ya convertido en figura internacional en China y Argentina, regresó al club para cerrar su vínculo en 2022, cuando ayudó al equipo a conseguir el título del Apertura 2022. En ese regreso, volvió como referente, ya no solo el joven con talento, sino el líder con experiencia. Lo que hace de Moreno un ídolo no es solo lo que hizo, sino cómo lo hacía, con elegancia, con pausa, con esa aura de “hombre para el momento importante”. Cuando Nacional necesitaba respirar un segundo y levantar el pulso, ahí aparecía Gio.

Momentos previos al pitazo final en el partido frente a Águilas Doradas, en el que Atlético Nacional alcanzó la victoria 2-1, los tres fueron nuevamente recibidos entre aplausos y homenajes en el césped del Atanasio, ese mismo patio donde tantas veces celebraron goles frente a la hinchada, dieron la vuelta o fueron aplaudidos por la sur durante una sustitución. Hoy ya no juegan, pero siempre serán los eternos ídolos del equipo más veces campeón del fútbol profesional colombiano.