Héctor Bellerín: el futbolista del Betis que apagó las redes para cuidar su salud mental

Un día cualquiera Héctor Bellerín, lateral de 30 años del Real Betis, no posteo más en sus redes sociales. Al principio todo parecía cuestión de descanso, pero al pasar de los meses los aficionados se comenzaron a preguntar el paradero del futbolista español, ajenos a que este se encontraba replanteando completamente su vida. Durante el más reciente verano, Héctor borró todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono y se propuso vivir sin filtros ni notificaciones. En un mundo donde los futbolistas parecen tan medidos como sus estadísticas y mostrando los lujos del deporte que más factura en el mundo, él prefirió el silencio, dejar el celular en casa, mirar el mar con su cámara y reconectarse con lo esencial. Le contamos la historia del futbolista que fue en contra de la corriente.

El defensa del Real Betis Balompié habla con serenidad sobre aquel periodo, aunque detrás hay un proceso profundo. “Hoy me valoro de una manera muy diferente, no por el número de likes que tenga”, confesó. Su decisión de desconectarse marcó un antes y un después en su carrera y en su manera de entender la vida.

La historia de un futbolista diferente

Héctor Bellerín nació en Barcelona y empezó a jugar al fútbol en el colegio Jesús María de Badalona. En 2003 entró en la cantera del F. C. Barcelona y más tarde, con tan solo 16 años, dio el salto al Arsenal F.C. de Londres. Allí firmó su primer contrato profesional en julio de 2013 y debutó en la Premier League el 25 de septiembre ante el West Bromwich Albion F.C. Durante su estancia en Londres se consolidó, alcanzó gran visibilidad y también sufrió su primera gran lesión (rotura del ligamento cruzado en enero de 2019) que le obligó a una larga recuperación. En agosto de 2021 llegó en calidad de cedido al Betis, donde conectó con su herencia familiar —su padre es bético— y dejó claro que quería asentarse en Sevilla. En 2023 regresó al Betis para quedarse.

Héctor juega en el equipo de sus amores, El Betis, desde 2023 hasta la fecha. Foto: GETTY.

Sin embargo, toda su vida no ha girado en torno al fútbol. Héctor es vegano desde 2017, defensor del medio ambiente y activista por la sostenibilidad, causas que lo llevaron a convertirse en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers, el club inglés conocido por su compromiso ecológico. En 2025 fue reconocido por la BBC con el Green Sport Award, galardón que distingue a los deportistas que utilizan su voz para impulsar el cambio climático. Pero su inquietud no se limita a la ecología, porque también es un lector voraz, amante de la literatura de mujeres y de autores como Isabel Allende, Anaïs Nin y Juan Rulfo, y suele compartir sus lecturas con sus seguidores.

También estudió marketing en la Universidad de Pensilvania y ha utilizado la moda como un medio de expresión ética, apostando por la ropa de segunda mano y la producción responsable. Más que un lateral derecho, Bellerín se ha convertido en una figura que incomoda el molde del futbolista tradicional: un jugador que lee, reflexiona, se cuestiona y se atreve a hacerlo en voz alta.

¿Por qué Héctor Bellerín eliminó todas sus redes sociales?

Bellerín ha sido muy sincero acerca de los efectos adversos del mundo digital en su salud mental. En una entrevista con Eurosport confesó que durante seis meses borró todas las apps del teléfono y dejó de utilizar sus perfiles aun sin cerrarlos oficialmente. “El mundo real no es como la pantalla”, dijo, reconociendo que gran parte del sufrimiento provenía de estar pendiente de la crítica, del número de “me gusta” o del ruido digital constante. Héctor también habló de cómo los insultos, especialmente por su estilo o su forma de vestir, le afectaron: “La gente tiene una idea de cómo debe comportarse un futbolista... actúas distinto y te conviertes en objetivo”. El paso concreto fue dejar el móvil en casa durante el verano, irse con su familia y una cámara, vivir el mar, las risas y las conversaciones; observar que las interacciones en la vida real, sin apps, eran mayoritariamente positivas y humanas.

¿Cómo fue el regreso de Héctor Bellerín a las redes?

Para Bellerín caminar por Sevilla constató que el 95 % de las interacciones que recibe son positivas. Agradecimientos, apoyo, una conexión que ni las redes ni los aplausos en un estadio le habían dado antes. En el terreno deportivo, esa calma por fuera de la cancha puede traducirse en mejor enfoque, menos presión interna y una cabeza más despejada para rendir. Cuando un jugador de élite ajusta su mente, ajusta también su juego. Bellerín lo sabía tras una lesión grave, tras un proceso de rehabilitación que incluyó alcohol como vía de escape y un tiempo en que la identidad de futbolista se le escapaba.