La extradición de Zulma Guzmán a Colombia tardaría una semana o hasta seis meses; esto se sabe del trámite

El caso por la muerte de las dos niñas que consumieron frambuesas impregnadas con talio continúa sin un esclarecimiento definitivo. Mientras Zulman Guzmán, principal sospechosa, permanece bajo custodia en un hospital de Londres, tras un aparente intento de suicidio, en Colombia las autoridades siguen a la espera de su extradición. Por ahora, el proceso avanza en medio de un panorama marcado por la incertidumbre sobre los tiempos y el alcance de su traslado para que responda ante la justicia.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se refirió a los tiempos en los que podría concretarse su traslado a Colombia. Según explicó, si no se presentan recursos legales, Guzmán podría ser enviada al país en los próximos días, incluso antes de que finalice el año. El funcionario señaló que, de no existir reclamaciones, el trámite podría materializarse esta misma semana.