“Medellín tendrá el estadio que se merece”: alcalde Federico Gutiérrez

El estadio Atanasio Girardot, uno de los más grandes del país, y que según datos históricos tiene 72 años de construido, presenta algunas deficiencias, por lo que el alcalde Federico Gutiérrez anunció que están adelantando un proyecto para que la ciudad cuente con un escenario acorde.
El Atanasio, hace 14 años, tuvo una intervención (una remodelación) y ahora el alcalde Gutiérrez, mencionó en sus redes sociales que, “nuestra ciudad tendrá un estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos DIM y Nacional jugarán en un escenario de talla internacional”.