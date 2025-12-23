Lamine Yamal presumió una de sus “joyas” en el estreno de su canal de YouTube: la camiseta de Luis Díaz

Entre los objetos que Lamine Yamal guarda con mayor aprecio hay uno que conecta con Latinoamérica: la camiseta de la Selección Colombia que intercambió con Luis Díaz el 22 de marzo de 2024, en el juego amistoso en el que la Tricolor se impuso 1-0, con anotación de Daniel Muñoz en el London Stadium.

Ese detalle, cargado de simbolismo, volvió a escena ahora que el joven prodigio del Barcelona decidió abrir una nueva ventana para mostrarse fuera de las canchas.

La irrupción digital del atacante español confirmó que su impacto va más allá del fútbol. El pasado lunes, Yamal estrenó oficialmente su canal de YouTube y lo hizo con un contenido pensado para acercarse a sus seguidores: un recorrido por su vivienda, en el que dejó ver facetas poco conocidas de su vida cotidiana y provocó una reacción inmediata en redes sociales, especialmente en Colombia.

El primer video, de cerca de diez minutos y titulado “My House Tour”, muestra al futbolista enseñando el apartamento en el que ha vivido en Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona.