Hora y dónde ver Colombia ante Chile por el Suramericano Sub 17 femenina en Paraguay

Después del empate 1-1 en el debut ante Argentina, la Selección Colombia femenina Sub-17 se enfrenta este martes a Chile por la tercera fecha del Suramericano que se disputa en Paraguay. El equipo dirigido por el antioqueño Carlos Paniagua saltará a la cancha a partir de las 6:00 p.m., con la ilusión de sumar de a tres, aunque frente tendrá a un rival fortalecido que viene de golear 8-1 a Bolivia.

Actualmente, Colombia ocupa la cuarta casilla del Grupo A, zona liderada por Argentina con cuatro unidades, seguida por Chile y Paraguay con tres puntos cada uno. Las “cafeteras” suman un punto, mientras que Bolivia cierra la tabla sin unidades y con una diferencia de gol de -8.

El duelo entre Colombia y Chile será este martes, a las 6:00 de la tarde y se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, RCN HD2, App Canal RCN y Caracol HD2.

“El debut fue difícil; nos medimos ante uno de los favoritos que venía de ganar en la primera jornada. Las jugadoras mostraron actitud y siempre fueron en busca del arco rival. Lastimosamente nos anotaron primero, pero las chicas no bajaron los brazos y logramos el empate ante un gran rival”, comentó el asistente técnico Michael Flórez.

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