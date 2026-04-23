Video | Linda Caicedo en la delegación del Real Madrid que recibió en el Bernabéu a Iga Świątek, Sinner y Nadal

La delantera colombiana Linda Caicedo hizo parte del grupo de lujo que el Real Madrid eligió para acompañar la visita de los tenistas Iga Świątek, Jannik Sinner y Rafael Nadal. En medio del desarrollo del Madrid Open, los tenistas, exnúmero uno del mundo en sus respectivas ramas llegaron al Santiago Bernabéu en compañía de Rafael Nadal y su hijo para dar un paseo por el escenario deportivo, casa del Real Madrid. También le puede interesar: Video | Se acabó el sueño de Camila Osorio en el Abierto de Madrid: Naomi Osaka la venció en la “caja mágica” Linda estuvo junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los jugadores del equipo masculino Thibaut Courtois y Jude Bellingham acompañando la visita de los tenistas Iga Świątek, Jannik Sinner, quienes llegaron al escenario junto a Rafael Nadal para dar un paseo por el Santiago Bernabéu.

Los tenistas recibieron la camiseta del club Merengue y compartieron con los futbolistas. Linda fue la única jugadora del equipo femenino que hizo parte del recibimiento oficial a los deportistas que disputan el Madrid Open en la Caja Mágica. Hay que recordar que las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, también hacen parte de la lista de jugadoras que están en la capital española disputando el torneo. Lastimosamente, Camila fue eliminada este jueves por la japonesa Naomi Osaka, en segunda ronda; mientras que la antioqueña Arango volverá a la acción este viernes a las 6:20 a. m., hora de Colombia, ante la checa Linda Nosková.

Lea además: Emiliana Arango da un golpe de autoridad, vence a la favorita y sigue firme en el WTA de Madrid Linda se reincorporó al Real Madrid tras la disputa de la triple fecha de Liga de Naciones Femenina con Colombia, en la cual la Selección sumó dos victorias y un empate, para mantenerse, junto a Argentina en la parte alta de la tabla. En los duelos ante Venezuela y Chile como locales, y contra Argentina como visitantes, la delantera nacional, fue la más destacada y aunque no marcó, fue determinante para las victorias 2-1 ante Venezuela y 2-0 contra Chile. Además, ante las gauchas en Buenos Aires, fue la que más cerca estuvo de marcar.

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