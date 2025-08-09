Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma buscan su primer título de temporada con el Crystal Palace, hora y dónde ver el juego

El Liverpool de Arne Slot, parte como gran favorito para alzar este domingo el primer título de la temporada en el fútbol inglés, la Community Shield, ante el modesto Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma. El duelo que se disputará desde las 9:00 a.m., se podrá ver en Colombia a través de TNT Sports y por Footballontnt. El Palace londinense disputará su primera Community Shield luego de haber derrotado 1-0 al Manchester City en mayo pasado para conquistar su primera Copa inglesa. Pero la euforia de los ‘Eagles’ (Águilas) se vio diezmada tras ser relegados de la Europa League (2ª competición UEFA) a la Conference League (3ª) por una infracción de las normas sobre la multipropiedad de los clubes.

El empresario estadounidense John Textor poseía una participación en el Palace y es también accionista mayoritario del Lyon francés, que también se clasificó para la Europa League. A pesar de que Textor vendió sus acciones al propietario de los New York Jets, Woody Johnson, la UEFA consideró que el modesto club de Londres no se puso al día en los plazos establecidos. Bajo las normas de multipropiedad de la UEFA, el Lyon mantuvo su boleto a la Europa League ya que terminó su campeonato (6º) en mejor posición que el Palace (12º) en la Premier la pasada temporada. Pero el conjunto inglés interpuso recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

Liverpool es el favorito

A pesar de haber conquistado su vigésima Premier League la temporada pasada -cifra récord- a falta de cuatro fechas, los ‘Reds’ no se han acomodado y han gastado hasta el momento más de 400 millones de dólares en el ‘mercado’ del verano europeo. Las nuevas incorporaciones en ataque Florian Wirtz y Hugo Ekitike, y en defensa, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, podrían disponer en Wembley de su primera oportunidad para cautivar a la afición del Liverpool.

El tradicional partido que abre la temporada en Inglaterra enfrenta a los campeones de la Premier y de la FA Cup de la temporada anterior. “Normalmente hay que jugar muchos partidos antes de poder ganar algo”, afirmó Slot en la conferencia de prensa previa al partido. “Ahora tenemos la posibilidad de ganar algo al inicio de la temporada. Desafortunadamente nos enfrentamos a un muy buen Crystal Palace al que ha nos ha resultado muy difícil ganar”. “Lo demostraron en la última final (de la FA Cup)”, ejemplificó el técnico neerlandés.

Pocas caras nuevas en el Palace

A diferencia de la actividad del Liverpool en el ‘mercato’, su rival sólo gastó 2 millones de libras (2,7 millones de dólares) por el lateral izquierdo croata Borna Sosa y por el arquero argentino Walter Benítez, que llega con el rol suplente. Pero el mérito del club del sur de Londres haber logrado hasta ahora retener a sus mejores hombres a pesar del interés de clubes ingleses y europeos. El propio Liverpool puso sus ojos en el capitán del Palace Marc Guehi, mientras que Eberechi Eze sonó como refuerzo del Arsenal. El técnico Oliver Glasner confirmó que ambos jugadores serán titulares en Wembley y se mostró confiado en que su equipo pueda escalar puestos en la Premier esta temporada luego de un discreto inicio el año pasado que les impidió terminar en la primera mitad de la tabla. “Hemos empezado a un nivel completamente diferente, con una mentalidad diferente respecto al año pasado”, afirmó Glasner.

Homenaje a Diogo Jota