Gobierno firmó polémico contrato de $71 mil millones, pese a alertas de Presidencia

La Alianza Pública para el Desarrollo, AlDesarrollo, que en el pasado ya había sido denunciada por el Gobierno en medio de un presunto carrusel de contratación, recibió un contrato de la Unidad de Víctimas “a dedo” por $71.186 millones cinco días antes de entrar en vigor la ley de garantías electorales.
Caracol Radio denunció que sobre sus directivos pesan tres indagaciones activas en la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.