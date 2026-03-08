x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Once Caldas del “Arriero” Herrera lidera la Liga que este lunes completa la décima jornada; Nacional es tercero

Atlético Nacional está a un punto del Blanco Blanco y del Inter de Bogotá. ¿Cómo va la salud de “Chicho” Arango?

    El delantero Cristian Chicho Arango solo actuó cinco minutos en la victoria de Nacional en el Cincuentenario, ya que sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y por ello salió del campo. FOTO COLPRENSA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Once Caldas de Manizales se montó en el liderato de la Liga BetPlay-1 2026, luego de su triunfo como visitante 0-2 frente al Cali, resultado que terminó con el proceso del técnico Alberto Gamero.

El conjunto que orienta Hernán Darío “El Arriero” Herrera suma los mismos 19 puntos que el Internacional de Bogotá, pero con mejor diferencia de gol (+8 frente a +2).

A propósito, el mejor registro en el ítem de goles a favor y en contra lo tiene Atlético Nacional con +11. El equipo “verdolaga” es tercero en la tabla con 18 unidades tras su victoria 2-1 ante Águilas en el estadio Cincuentenario.

Cabe recordar que en ese encuentro salió lesionado el delantero Cristian “Chicho” Arango, después de chocar con un rival, sufriendo traumas en el brazo izquierdo y en la nariz. El atacante ya fue sometido a exámenes de diagnóstico y se encuentra en su casa, aprovechando que el equipo tuvo jornada de descanso este domingo.

Este lunes, el club emitirá un parte médico oficial del futbolista, quien perdió el conocimiento por unos segundos tras la acción fortuita con el zaguero Diego Hernández, quien sí pudo seguir jugando.

Llama la atención la situación de tres equipos históricos que hoy están fuera de los ocho: Millonarios ocupa la casilla 12 con 11 puntos. Aunque tiene un partido menos, está a 3 puntos de la zona de clasificación.

Santa Fe está en el puesto 14 con 10 puntos y el DIM es uno de los puntos bajos del torneo. Se ubica en la posición 16 con 7 puntos en 9 partidos.

Así se complementa la décima fecha de la Liga

El torneo continúa este lunes con tres partidos. Por la fecha 10 se enfrentarán Millonarios vs. Cúcuta (6:20 p. m.) y Pasto vs. América (8:30 p. m.), mientras que Llaneros y Jaguares jugarán un adelantado de la jornada 16 (6:00 p. m.).

El martes, el duelo entre Bucaramanga y Pereira (6:20 p. m.) cerrará la décima fecha, en tanto que Junior y Nacional (8:30 p. m.) se pondrán al día con su juego aplazado.

Liga Betplay

