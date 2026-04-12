Contrastes colombianos: James fuera de combate y Gómez brilla en el Brasileirão

Una nueva preocupación rodea a James Rodríguez. El colombiano no apareció ni como titular ni como suplente en la convocatoria de Minnesota United para el partido del este sábado frente a San Diego, en la jornada 7 de la MLS, una situación que vuelve a encender las alarmas sobre su presente en el club. Lo llamativo del caso es que, en apariencia, el mediocampista ya estaría recuperado desde lo físico. El equipo ha mostrado imágenes recientes en las que se le ve entrenando con normalidad junto al resto del plantel, lo que hacía pensar que su regreso a la competencia era inminente. Sin embargo, la realidad es distinta. A pesar de estar trabajando a la par de sus compañeros, James volvió a quedar fuera de la convocatoria, una decisión que genera incertidumbre sobre su estado real y su disponibilidad inmediata.

Más allá de su ausencia, Minnesota United logró un importante triunfo 1-2 en su visita a San Diego, resultado que representa una mejora en el rendimiento del equipo, aunque aún se espera el aporte del colombiano en la temporada. El antecedente que lo condiciona El origen de la situación se remonta a días atrás, cuando el volante sufrió un cuadro de deshidratación severa tras la fecha FIFA con la Selección Colombia, al punto de requerir hospitalización durante aproximadamente 72 horas. Tras ese episodio, el jugador evolucionó favorablemente y regresó a los entrenamientos bajo supervisión del cuerpo médico. Incluso, el propio club confirmó que ya trabaja con normalidad, aunque sin recibir todavía el alta competitiva definitiva. Por esta razón, el cuerpo técnico ha optado por no apresurar su regreso. La decisión es clara: James solo volverá cuando esté al 100% de su condición física, evitando riesgos en una temporada que también tiene como gran objetivo el Mundial. Carlos Gómez festejó en Brasil En paralelo, el colombiano Carlos Andrés Gómez volvió a destacarse en el fútbol brasileño con un verdadero golazo en el empate 1-1 de Vasco da Gama en su visita al Remo, en partido de la jornada 11 del Brasileirão 2026.

El extremo fue protagonista con una acción de alta calidad: recibió el balón, enganchó para sacarse la marca y definió con precisión para vencer al arquero rival. Una jugada que desató la reacción de los hinchas y rápidamente se volvió viral por su ejecución. El tanto no solo fue estético, sino también importante en el desarrollo del partido, ya que permitió a su equipo seguir sumando en el campeonato de Serie A. Es el primer gol de Gómez en el Brasileirão 2026, en el que ha disputado 10 partidos y suma además dos asistencias.