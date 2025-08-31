James, Jhon Córdoba y otros criollos brillaron este fin de semana en el exterior, ¿cómo les fue?

Pasó casi un mes para que James Rodríguez volviera a ser titular con el León de México. La noche del 30 de agosto, el volante cucuteño, capitán de la Selección Colombia, regresó a la formación inicial tras superar un problema físico que mermó su rendimiento durante casi todo agosto. La última vez que el “10” había salido entre los once titulares del equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue el 5 de agosto, cuando cayeron 1-0 ante Columbus Crew de Estados Unidos en duelo válido por la tercera fecha de la Leagues Cup. Desde entonces, el futbolista colombiano se dedicó a recuperarse de una molestia. Por eso, no estuvo en los partidos contra Necaxa y Monterrey, válidos por la Liga MX. Ante Pachuca, donde su equipo igualó a un tanto, jugó 29 minutos.

Contra Querétaro, el fin de semana pasado, Rodríguez disputó 71 minutos y fue importante en la victoria 3-0 de su equipo. Con doblete de Fernando Beltrán y una anotación de Ismael Díaz, el cuadro de Guanajuato le dio una alegría a sus aficionados en el estadio Nou Camp, donde juega como local. En el encuentro, a pesar de que no anotó, James brilló: dio varios pases de gol, se consolidó como el eje del buen rendimiento en la zona de volantes de su equipo y tuvo un remate de media distancia que se estrelló contra el palo.

Rodríguez fue reemplazado al minuto 72 por Jordi Cortizo. A pesar de llegar con esos minutos al equipo nacional, muchas personas se preguntan si debe ser titular en los duelos ante Bolivia y Venezuela, o si, por el contrario, la posición de “10” debe ocuparla Juanfer Quintero, quien viene con mayor regularidad en River Plate. Para expertos en la posición, como Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, el mediocampista antioqueño es quien debería ser titular en los duelos de eliminatorias. Sin embargo, esa es una decisión que le compete al seleccionador nacional, quien podrá aprovechar que varios de los jugadores convocados llegan en buen momento.

Jhon Córdoba celebró en Rusia

Otro futbolista que llegará con buen ritmo a los partidos de septiembre del equipo nacional, después de tener un fin de semana destacado –además de Luis Díaz, que brilla en Inglaterra–, será el delantero chocoano Jhon Córdoba. El atacante de 32 años anotó en el empate a un tanto entre Krasnodar, su equipo, y el CSKA de Moscú, en el que juega el bogotano Daniel Ruiz, quien salió hace poco de Millonarios e ingresó al minuto 90 del encuentro válido por la séptima fecha de la Liga rusa. Córdoba, expulsado al minuto 56, había anotado al 44, cuando se acercaba el final de la primera parte. El tanto del atacante, conocido por su potencia en el juego aéreo, llegó tras un tiro de esquina en el que igualó el marcador 1-1 para su elenco, que había iniciado perdiendo con tanto de Matvey Kislyak al minuto 36. Este fue el cuarto gol de Córdoba en lo que va de la Liga. Con eso, se convierte en uno de los goleadores del torneo de Rusia, donde su equipo se ubica en la primera casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos. El CSKA es segundo con 15 unidades, mientras que el Baltika es tercero, también con 15.

¿Cuáles fueron los otros colombianos que se destacaron?

El volante Juan Sebastián Pedrozo, quien tuvo un buen paso por Independiente Santa Fe, anotó doblete en la derrota 2-5 de Al-Akhdoud, su equipo, contra el Al-Ittihad de Karim Benzema, quien celebró un triplete en duelo válido por la primera jornada de la Liga de Arabia Saudita. Pedrozo celebró sus dianas a los minutos 27 y 57 del partido, respectivamente.