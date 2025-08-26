x

Las sugerencias del “Bendito” Fajardo a Nacional antes del duelo con Quindío: ¿a qué hora y dónde verlo?

Nacional recibe al Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay (8:30 p.m.). Previo al partido, el histórico Luis Alfonso Fajardo analizó el presente del club.

26 de agosto de 2025
Este miércoles, Atlético Nacional inicia los octavos de final de la Copa BetPlay, recibiendo al Quindío desde las 8:30 p.m. El verde llega con la desilusión de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores y tras empatar el clásico de Liga ante América.

Dialogamos sobre el presente verdolaga con un histórico del club, Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, el número 10 del equipo campeón de la Libertadores en 1989.

¿Cómo ve al Nacional

de Gandolfi?

“Estoy viendo a un equipo que en los últimos partidos ha sido superior a sus rivales, pero no traslada esa superioridad al marcador y gana. Fue superior al Sao Paulo y al América, pero tiene que redondear ese trabajo con un buen triunfo que lo necesita”.

¿Cómo se soluciona esa falta de efectividad?

“Cuando en un equipo ocurren estas cosas, se es superior pero finalmente no se gana, porque no se concretan las oportunidades en gol, se va perdiendo la confianza. Esto se soluciona con trabajo, motivando a los delanteros, que los demás se contagien del nivel de Alfredo Morelos, que anda muy bien. Hay que acompañar este buen rendimiento tomando buenas decisiones a la hora de llegar al arco rival”.

¿Cuál es la fórmula para dejar la irregularidad y no moverse entre picos altos y bajos?

“La verdad es que a este Nacional uno no le ve un esquema definido, pero creo que está siendo superior a sus rivales en duelos individuales y juego colectivo. El problema es que no concreta y ahí está su mayor dificultad. Confío en que va a pelear la Copa y la Liga y esperemos que mejore, sobre todo en la eficacia, y que se contagien de la que sí tiene Morelos”.

¿Cree usted que deberían revisar la continuidad del técnico Gandolfi?

“No me parece el momento adecuado para cambiar de técnico, porque se interrumpen los procesos. Cuando un club cambia de entrenador tan seguido se diluye la capacidad de los jugadores, porque les toca empezar de cero y adaptarse a otro cuerpo técnico. Por eso no soy partidario de eso. Es mejor esperar que terminen los torneos y ahí sí evaluar la continuidad del profe. Eso sí, debe acudir a las raíces de Nacional, que es un fútbol distinto al de los demás”.

Tras el empate con América, Gandolfi indicó que vio al equipo todavía muy golpeado por la eliminación de la Libertadores. ¿Cómo se puede levantar al grupo?

“Hay momentos muy difíciles para uno como jugador, y el sueño de una Copa Libertadores es inmenso. Cuando ocurre una situación negativa como ante Sao Paulo, la ilusión se viene abajo. Pero es labor de Nacional y del técnico levantar la moral, el nivel anímico, para que retomen un gran nivel, como lo hicieron al final del año pasado con el profesor Efraín Juárez, quien llevó al equipo a un rendimiento muy alto”.

¿Qué opina de la situación de Cardona y de no tener una alternativa de peso para él?

“Nacional, cuando no tiene un 10, se vuelve un equipo plano. Lo que le ocurrió a Edwin no le quita su esencia de crack. Cuando él no juega, uno ve a un Nacional sin sorpresa, que no ataca con claridad. Jugadores con su talento son fundamentales en cualquier equipo y, más allá de lo sucedido con Sao Paulo, es un futbolista con el que se debe contar siempre”.

Así, Luis Alfonso dejó estos consejos al Nacional de hoy. Ojalá que contra el Quindío, en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, el verde pueda regresar a la victoria tras cuatro partidos sin ganar, y así ir recuperando la confianza para pelear la Copa y la Liga, dos objetivos obligatorios en el proceso del técnico Javier Gandolfi.

Ficha técnica

Evento: Ida de los octavos de final de la Copa Betplay

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:30 p.m.

Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)

Televisión: Win Sports+

Nacional: Castillo; Román, Arias, García, Cándido; Campuzano, Zapata; Cardona; Sarmiento, Moreno y Morelos.

Técnico: Javier Gandolfi

Quindío: Jiménez; Roa, Torres, Morán, Álvarez; Preciado, Valencia, Arango, Lloreda; Carabalí, Caicedo.

Técnico: Harold Rivera

