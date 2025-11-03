¿Qué le conviene a James Rodríguez de cara al Mundial del 2026, seguir en México o ir a la MLS de Estados Unidos?

No levantó la cabeza. Después de que terminó el partido entre América de México y León, James Rodríguez caminó hasta meterse en el túnel que llevaba a los camerinos del estadio Ciudad de los Deportes, con la mirada clavada en el suelo. Su equipo perdió 2-0 el sábado por la noche y quedó sin opciones de clasificar a la Liguilla del torneo mexicano. León es penúltimo, con 13 puntos. De los 16 partidos que ha disputado en Liga, perdió 9, empató 4 y solo ganó 3.
