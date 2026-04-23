James Rodríguez apenas ha jugado el 12 % de los minutos que ha tenido Luis Díaz en el 2026

La Selección Colombia se prepara de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica desde el mes de junio y a menos de 50 días de su inicio, ya se empieza a evaluar sobre la actualidad de los referentes de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En medio de esa revisión, dos de las figuras del combinado colombiano viven realidades opuestas, pues mientras Luis Díaz llegará con un destacable rendimiento y con minutos sumados durante la temporada, James Rodríguez ya empieza a preocupar por la ausencia de tiempo en la cancha.

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Los números de cada uno dan evidencia de la abismal diferencia en su presente, pues en el caso de Luis Díaz, quien cambió de club el año pasado tras su salida del Liverpool al Bayern Múnich, ha acumulado 1.796 minutos con el cuadro bávaro.

Esta cifra data de la presencia que ha tenido el guajiro en las convocatorias de su técnico Vincent Kompany, quien en lo que va del 2026 lo ha tenido en cuenta en todos los partidos disputado de la Uefa Champions League entre la fase de liga, octavos y cuartos de final, además de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

De 15 fechas que se han jugado este año de la liga alemana, Díaz sólo estuvo ausente en la fecha 27 ante Unión Berlín debido a que estaba pagando una sanción luego de haber salido expulsado por doble amonestación ante el Bayer Leverkusen.

Además, de los 14 partidos en los que ha estado presente el extremo colombiano, en 10 ha disputado los 90 minutos. En los dos partidos de la copa alemana también ha estado hasta el pitazo final en la cancha.

Con lo jugado en su club, si se le suman los minutos acumulados en la doble fecha Fifa del mes de marzo con la Selección Colombia ante Francia y Croacia, el total de tiempo de Luis Díaz en la cancha es de 1.930 minutos.