¿James Rodríguez debe ser titular de Colombia ante Croacia, a pesar de no tener ritmo de competencia?

El presente de James Rodríguez en el fútbol no es el mejor. Aunque consiguió equipo, el 10 de la Selección Colombia no ha logrado ser titular con el Minessota United en la MLS y tan solo ha aparecido desde el banco en dos ocasiones, para ajustar 41 minutos de juego. James ha ingresado desde el banco en los últimos dos juegos acumulando 27 minutos en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps, en la cual James ingresó cuando el partido ya estaba 5-0 en contra; y 14 minutos en el pasado encuentro contra Seattle Sounders, que terminó sin goles, pero en el cual el colombiano tuvo una calificación de 6.9, ya que generó dos opciones claras de gol (pase gol) a sus compañeros que fallaron en la ejecución de la jugada.

Y aunque algunos califican de injusta la presencia de James en la convocatoria, el técnico Néstor Lorenzo ha salido en las ruedas de prensa a respaldar al 10, de quien dijo hace parte de los jugadores “matriculados” en la Selección y que están en la nómina base que llevará al Mundial. Lorenzo dijo sobre James que “tiene todo mi respaldo porque sé que cuando está en la Selección da al máximo, su rendimiento es alto y conocemos la calidad y lo que nos puede dar, ya lo ha demostrado en competencias como la Copa América y la Eliminatoria al Mundial”. Otros entrenadores argumentan que James llega sin ritmo de competencia y que eso le puede pasar factura y afectar el rendimiento con la Selección, por lo que deberían darle la oportunidad a otros jugadores.

Algunos sostienen que la función de James en el campo está más concentrada en su inteligencia y rapidez mental para ver a sus compañeros en el campo y habilitarlos al ataque, algo que el 10 mantiene intacto pues hace parte de su talento natural. Ante estas críticas Lorenzo mencionó que, “es importante que tengan buen presente en sus clubes, pero hay jugadores que ya están instalados dentro del equipo y con ese tiempo que vamos a tener de preparación previa, en la concentración para el Mundial, esperamos ponerlos a punto porque ya sabemos lo que nos van a dar y siempre han rendido con la Selección”.