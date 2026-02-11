¿Asfixia a las empresas? Con impuesto al patrimonio podrían pasar a tributar hasta 72% de sus utilidades a la Dian

El Gobierno Nacional tiene pensado implementar la ampliación del impuesto al patrimonio a las personas jurídicas en el marco de una eventual nueva emergencia económica para atender la ola invernal. La meta de recaudo asciende a 8 billones de pesos e impactaría a 15.000 compañías. No obstante, la idea no es vista con buenos ojos por analistas y empresarios que advierten una fuerte afectación para las compañías y, por ende, para la generación de empleo e inversión.
De acuerdo con lo planteado, el impuesto comenzaría a cobrarse a patrimonios cercanos a los $10.000 millones en adelante. Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa de 0,6% hasta los $31.424 millones. Aquellos que superen ese umbral pagarían una tarifa de 1,2%.
El anuncio ha generado cuestionamientos desde el ámbito técnico. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, cuestiono que la medida sería un fuerte obstáculo para la generación de empleo de calidad, la inversión y la prosperidad. Explicó que se trata de la imposición de un nuevo impuesto que “no existe en casi ningún lugar del mundo”.
Además, la preocupación radica este no es un impuesto a la renta, sino al patrimonio. Es decir, no se calcula sobre las utilidades obtenidas, sino sobre el capital acumulado.