“Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo”, continuó James, que pidió que sus palabras llegaran al club y no se quedaran solo en redes sociales.

James no evadió preguntas sobre el Real Madrid, y se refirió al crecimiento de Vinicius. “Cuando estás en un club como el Real Madrid no se espera a nadie, si te llamas Carlos, te llamas Juan, Cristiano o James. O rindes o no. Vinicius ha tenido mente fuerte y se ha entrenador para eso”, aseguró.

También habló sobre su fichaje por el Bayern y lo que en su momento fue la posibilidad de ir al Atlético de Madrid: “Estaba casi todo hecho, pero tras perder 7-3 ante el Atlético en pretemporada, el Real Madrid no me dejó salir. Hablé con el Bayern porque quería estar cerca de mi familia”, declaró.

Sobre Qatar y la situación con su club manifestó lo siguiente: “La vida es muy tranquila...Pero en el fútbol falta mucho, por eso es que quiero irme”, indicó.