Gandolfi tras eliminación de Nacional en Libertadores: “Lastimosamente nos quedamos con un hombre menos”

El orientador del elenco verde, pese al fuerte golpe por quedar al margen del certamen continental, señaló que se debe pasar pronto la página y enfocarse en la Liga de Colombia.

  Javier Galdolfi quiere seguir en Nacional. Dijo que lo sucedido contra Sao Paulo quedó atrás y se deben enfocar en la Liga de Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 8 horas
El entrenador argentino Javier Gandolfi lamentó la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores luego de mostrar superioridad en la serie ante Sao Paulo, equipo que finalmente avanzó a la siguiente fase tras imponerse en la tanda de penales 4-3 en el estadio Morumbi. El global terminó 1-1.

Lea: “Ellos marcaron la mayoría de los penales, nosotros erramos”: Alfredo Morelos tras partido en el que Nacional perdió contra Sao Paulo

“El fútbol no nos premia, esto no es por merecimiento, sino por efectividad y creo que nosotros no tuvimos la necesaria para quedarnos con esta serie y creo que en gran parte hicimos buenas cosas”, aseguró el orientador en rueda de prensa, en la que habló del cambio de planteamiento que debió hacer tras el gol que recibió su equipo, por parte de André Silva, cuando apenas iban tres minutos de juego.

“Arrancar un partido, tener un gol de vestuario, seguramente nos afectó los primeros minutos, comparto que a partir de los 25 minutos el equipo jugó 15 metros más adelantado. Ya en el segundo tiempo, en gran parte manejamos el partido, obviamente el rival iba a tener transiciones y nos iba a lastimar, pero en ningún momento lo sentí así”.

Le puede interesar: Así le fue a Nacional en sus visitas al Morumbí, ¿la estadística está a su favor?

Con desazón, Gandolfi también se refirió a la expulsión de Edwin Cardona, la cual cambió el rumbo del partido cuando Atlético Nacional había llegado a la igualdad por medio de Alfredo Morelos (70’, de penal).

“Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un hombre menos, así y todo, lo manejamos bien, obviamente ante un rival con la jerarquía seguramente nos iba a tocar sufrir un poco pero también tuvimos situaciones para ganarlo. El tema de las expulsiones lo venimos corrigiendo. En los últimos partidos veníamos sin conocer la derrota y después terminando once en cancha y eso nos da más posibilidades de tener un resultado positivo”.

Pese a las críticas que recibe el equipo, Gandolfi se mantiene firme en su decisión de continuar al mando del elenco antioqueño.

“Este era uno de los objetivos más importantes que teníamos y lastimosamente nos quedamos con las manos vacías. Comparto que en los 180 minutos el balance es positivo, hablando de rendimiento de evolución del equipo. Cada uno tendrá el duelo, pero esto es de ganar y perder, y hoy nos toca perder. Tenemos que dar vuelta a la página y prepararnos para el partido del fin de semana”.

Este domingo (6:20 p.m.), Nacional visitará al América por la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025. El cuadro caleño también viene de ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos del Fluminense de Brasil.

Liga Betplay

