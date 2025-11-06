Estos son los dos futbolistas colombianos que aparecen en el listado del once ideal de The Best

La Fifa entregó el listado de los jugadores nominados al once ideal y las demás categorías de The Best, entre los que están dos colombianos.
Hay que recordar que las personas que pueden votar para la elección de los mejores son los capitanes de selecciones nacionales, los entrenadores de selecciones nacionales, periodistas deportivos (uno por cada país afiliado a la Fifa) y los aficionados registrados a través de la página oficial de Fifa.
Los colombianos nominados son el arquero Kevin Mier del Cruz Azul de México y el volante Jhon Arias (Ex-Fluminense), hay que recordar que el chocoano pasó al Wolverhampton de Inglaterra, donde no ha podido consolidar una buena campaña en el segundo semestre del año.