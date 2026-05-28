Video | Así fue el doblete de Jhon Arias en el triunfo de Palmeiras ante Junior en Libertadores

Jhon Arias y José Manuel “Flaco” López le hicieron la fiesta a Junior de Barranquilla en Brasil. Palmeiras, con el colombiano y el argentino como referentes en ataque, venció este miércoles a Junior 4-1 en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, terminando así con la esperanza del equipo atlanticense de seguir en competición internacional, ya que con este resultado quedó último del grupo F de la competición.

Al minuto 5 de partido, Jhon Arias hizo una pared con el Flaco López y finalizó con gol tras pase del argentino para poner el 1-0 ante el rojiblanco. Arias definió de primera con el pie abierto, dejando sin opciones al arquero Mauro Silveira.