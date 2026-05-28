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Video | Así fue el doblete de Jhon Arias en el triunfo de Palmeiras ante Junior en Libertadores

El chocoano Jhon Arias le marcó dos goles a Junior de Barranquilla en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores-2026. El cuadro tiburón ya se prepara para la final de la Liga Betplay ante Atlético Nacional.

  • Jhon Arias y José Manuel López, dupla de ataque de Palmeiras. FOTO: X PALMEIRAS
    Jhon Arias y José Manuel López, dupla de ataque de Palmeiras. FOTO: X PALMEIRAS
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Jhon Arias y José Manuel “Flaco” López le hicieron la fiesta a Junior de Barranquilla en Brasil. Palmeiras, con el colombiano y el argentino como referentes en ataque, venció este miércoles a Junior 4-1 en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, terminando así con la esperanza del equipo atlanticense de seguir en competición internacional, ya que con este resultado quedó último del grupo F de la competición.

Al minuto 5 de partido, Jhon Arias hizo una pared con el Flaco López y finalizó con gol tras pase del argentino para poner el 1-0 ante el rojiblanco. Arias definió de primera con el pie abierto, dejando sin opciones al arquero Mauro Silveira.

Junior empezó a soñar al minuto 35 con Luis Fernando Muriel, quien definió en el área tras una gran jugada de ataque del defensor Jermein Zidane Peña. Fue el segundo partido consecutivo para el exjugador del Sevilla en la Copa Libertadores.

La alegría a los barranquilleros solo les duró 4 minutos, pues al minuto 39, Allan hizo el 2-1. Al 44’, se hizo presente de nuevo la fórmula López-Arias. El delantero que irá al Mundial con Argentina, volvió a dejar mano a mano a Jhon Arias, quien estampó el 3-1 a un minuto del entretiempo, marcando así su primer doblete con la camiseta del Verdao, y llegando a tres goles en esta edición de la Libertadores.

Para alegría de la “Torcida do Palmeiras”, los verdes de Sao Paulo le pusieron la cereza al pastel con el gol de Andreas Pereira a los 50 minutos de juego. Palmeiras quedó como segundo del grupo F con 11 puntos, dos menos que el líder Cerro Porteño con 13 unidades.

Le puede interesar: Tolima se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores

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