Entre lágrimas Juan Fernando Quintero le dedicó la clasificación a los hinchas de River y las madres de Colombia

El antioqueño Juan Fernando Quintero se mostró bastante emocionado con todo lo que pasó durante el juego entre River Plate y San Lorenzo, el cual se definió por penales tras el empate 2-2.
Con algunas lágrimas en su rostro y la voz quebrada, Quintero mencionó que, tras los cánticos que recibieron antes del empate —“que se vayan todos, que no quede ni uno solo”—, sentía mucha emoción por lo que sucedió tanto en el juego como en los lanzamientos de penal y la clasificación a los cuartos de final de la Primera División de Argentina.