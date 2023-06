“La camiseta ya es una gran responsabilidad. Es un jugador (Zidane) que me ha encantado, para mí ha sido el mejor , pero yo intento seguir mi camino”, añadió el centrocampista inglés.

“Ya he dicho en muchas entrevistas cuanto admiro a Zidane , el legado que ha dejado en este club”, dijo Belligham, asegurando que “no intento ser como él, sólo intento ser yo, pero es como un pequeño homenaje hacia él”.

No tiene miedo a la presión

El joven jugador inglés sabe que todos los focos estarán puestos en él, pero se mostró confiado en poder lidiar con la presión que supondrá su nueva aventura en el Real Madrid, por la que ha firmado hasta 2029.

“La presión me ha seguido a todos los sitios donde he ido. Las expectativas hacia mí siempre han sido altas, espero que la experiencia que tengo me sirva para lidiar con esta presión”, dijo Bellingham, en una rueda de prensa tras un acto oficial de presentación.

“Llega al Real Madrid uno de los mejores jugadores del mundo”, le elogió el presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez, durante ese evento celebrado en la ciudad deportiva del Real Madrid, en las afueras de la capital española.