Jugadores del Pasto se hospedarían en una finca tras no encontrar hotel en Medellín por el efecto Bad Bunny

Tras jugarse la primera fecha y definirse el primer campeón del año tras la victoria de Independiente Santa Fe en la Superliga, el fútbol colombiano seguirá con su segunda fecha en medio de algunos acontecimientos inusuales debido a los eventos masivos en Medellín.
Le puede interesar: De River Plate a un río de plata: Miguel Borja fue presentado en Al-Wasl de Emiratos Árabes
Y es que, al parecer, la delegación del Deportivo Pasto no dormiría en un hotel este fin de semana. El equipo nariñense, que viajará apenas este sábado 24 de enero a Medellín porque enfrentará a Águilas Doradas este domingo 25 a las 4:00 p.m., le tocaría hospedarse en una finca de una zona rural cercana a la ciudad debido a la demanda de la capacidad hotelera en la ciudad de la eterna primavera.