Jugadores del Pasto se hospedarían en una finca tras no encontrar hotel en Medellín por el efecto Bad Bunny

Tras jugarse la primera fecha y definirse el primer campeón del año tras la victoria de Independiente Santa Fe en la Superliga, el fútbol colombiano seguirá con su segunda fecha en medio de algunos acontecimientos inusuales debido a los eventos masivos en Medellín. Le puede interesar: De River Plate a un río de plata: Miguel Borja fue presentado en Al-Wasl de Emiratos Árabes Y es que, al parecer, la delegación del Deportivo Pasto no dormiría en un hotel este fin de semana. El equipo nariñense, que viajará apenas este sábado 24 de enero a Medellín porque enfrentará a Águilas Doradas este domingo 25 a las 4:00 p.m., le tocaría hospedarse en una finca de una zona rural cercana a la ciudad debido a la demanda de la capacidad hotelera en la ciudad de la eterna primavera.

Este escenario es una de las consecuencias colaterales de las tres presentaciones del cantante Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot durante este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero, evento que ha acaparado toda la atención pública y mediática. La Dimayor y los afectados tendrán que sortear inconvenientes operativos para cumplir con la segunda fecha de la Liga Betplay I 2026. Aunque el duelo entre Águilas y Pasto se llevará a cabo en el estadio Cincuentenario, el alojamiento de los dirigidos por Jhonatan Risueño se convirtió en un problema mayor.

El partido del Pasto contra el DIM en la primera fecha de la liga. FOTO: Tomada de redes sociales @DeporPasto

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, detalló la situación del equipo volcánico en territorio antioqueño. “Con todo ese problema que se ha presentado en Medellín por lo del concierto, nos tocó alojar al Pasto en una finca porque no hay hotel”, reveló en el programa Zona Libre de Humo este viernes 23 de enero. El dirigente confirmó que esta problemática no es exclusiva de la primera división, pues el plantel de Tigres, de la Primera B, enfrenta la misma dificultad para su compromiso contra Leones, pactado para el lunes 26 de enero.

Las graves denuncias por altos precios en hospedaje y cancelaciones de reservas

La alta demanda de servicios en la ciudad por los conciertos de Bad Bunny ha escalado a niveles que superan cualquier registro previo para eventos masivos de entretenimiento, concentrándose principalmente en los sectores de hotelería y transporte aéreo. La polémica surgió cuando los turistas nacionales e internacionales intentaron asegurar un lugar en la ciudad o sus alrededores para dormir durante las jornadas del concierto, encontrándose con una oferta inmobiliaria de precios bastante elevada.

Denuncias en redes señalaron precios de entre 10 y casi 100 millones de pesos por las habitaciones, además de cancelaciones de reservas a última hora para, al parecer, cobrar más. Según la denuncia, un hospedaje de cuatro habitaciones para los días del evento llegó a tener un costo de hasta $98.240.000. Otro gran número de personas denunció por redes sociales otra situación más delicada a raíz del incremento de los precios. Y es que, sin importar que algunos ya tenían los lugares reservados para hospedarse, los arrendadores se los cancelaron a última hora por “razones justificadas”.

Sin embargo, las personas afectadas indicaron que, tras la cancelación de su reserva, el precio de alquiler para hospedarse en ese lugar donde les cancelaron subió de precio, por lo que muchos de los afectados no creyeron las “razones justificadas”, sino que fue un aprovechamiento de su parte para cobrar más. De acuerdo con el relato de los afectados en redes sociales, los sitios o anfitriones de alquiler les dieron “razones justificadas” como “fugas de gas”, “daños estructurales” y hasta “problemas eléctricos”, entre otras presuntas excusas, para cancelarles la reserva que ya tenían.

Aplazamiento en el Atanasio Girardot