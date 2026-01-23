De River Plate a un río de plata: Miguel Borja fue presentado en Al-Wasl de Emiratos Árabes

Una de las novelas del mercado de pases de inicio del 2026 terminó. El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no aguantó más los incumplimientos por parte del Cruz Azul de México, cuadro con el que “firmó” contrato en diciembre, pero en el que no fue presentado porque no había cupo para un jugador extranjero. El jueves, el atacante cordobés le informó a los directivos de “la máquina cementera”, que no aguantaría más y rescindiría el acuerdo al que habían llegado. Además, anunció que empezaría a escuchar, de nuevo, ofertas de equipos.

Este viernes se confirmó que el delantero, que busca estar entre los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026, firmó contrato con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. El elenco al que Borja llegó a reforzar se ubica en el primer puesto de la Liga de ese país con 25 puntos. Está a cuatro de distancia con el Al Jazira, que es segundo en el torneo. Miguel Ángel, quien terminó contrato con River Plate de Argentina en diciembre del año pasado, fue presentado con decoro por su nuevo club.

¿En cuántos equipos ha jugado Miguel Ángel Borja?

No se sabe por cuánto tiempo firmó contrato Borja con el equipo de los Emiratos Árabes. Lo que sí se tiene claro es que el futbolista, que está valorado por el portal Transfermarkt en 2 millones de euros, tendrá un buen salario. Es el común denominador de los equipos de Oriente Medio cuando contratan a “figuras” de otros continentes.

Al-Wasl será el décimo segundo equipo en la carrera de Borja. El delantero criollo, que suma 208 celebraciones y 39 asistencias en los 506 partidos disputados, fue figura en River Plate de Argentina cuando llegó. Con el cuadro bonarense jugó 159 partidos, en los que anotó 62 tantos y dio diez pases para que sus compañeros celebraran.

Antes de eso vistió las camisetas de Junior de Barranquilla, Palmeiras de Brasil, Independiente Santa Fe de Bogotá, Atlético Nacional de Medellín, Cortuluá –hoy Inter de Palmira–, Gremio de Porto Alegre, Olimpo, Livrono, Cúcuta Deportivo y El Inter Bogotá, cuando se llamaba Equidad.