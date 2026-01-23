De River Plate a un río de plata: Miguel Borja fue presentado en Al-Wasl de Emiratos Árabes

Una de las novelas del mercado de pases de inicio del 2026 terminó. El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no aguantó más los incumplimientos por parte del Cruz Azul de México, cuadro con el que “firmó” contrato en diciembre, pero en el que no fue presentado porque no había cupo para un jugador extranjero.
El jueves, el atacante cordobés le informó a los directivos de “la máquina cementera”, que no aguantaría más y rescindiría el acuerdo al que habían llegado. Además, anunció que empezaría a escuchar, de nuevo, ofertas de equipos.