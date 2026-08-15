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Video | Kevin Serna y Germán Cano lideran la remontada de Fluminense ante el Palmeiras de Jhon Arias

El futbolista colombiano, Kevin Serna, se reportó con gol en el Brasileirao.

  • Kevin Serna y Germán Cano remontaron para Fluminense. FOTO: X Fluminense e Instagram Kserna97
    Kevin Serna y Germán Cano remontaron para Fluminense. FOTO: X Fluminense e Instagram Kserna97
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En un partido lleno de emociones en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Fluminense y Palmeiras se veían las caras por la vigesimotercera (23) fecha del Brasileirao. En el equipo paulista fue titular Jhon Arias, quien en la semana ayudó cada día a las víctimas del terremoto en Colombia, sin embargo, el chocoano fue chiflado todo el partido por la hinchada del Fluminense por su pasado reciente en el equipo tricolor.

Por el lado del local, el colombiano Kevin Serna tuvo que esperar en el banco de suplente su oportunidad, la cual llegó al minuto 79. El partido comenzó con ventaja para el cuadro verde, que con la cabeza de Gustavo Gómez se puso en ventaja al 10’, sin embargo, antes de acabar el primer tiempo, el mítico Hulk cabeceó dentro del área del Verdão y puso el 1-1 parcial.

Jhon Arias insistió, no obstante, la correcta marca de jugadores como Hércules, Guga o René lo dejaron sin opciones en el juego. Terminó dejando el campo al minuto 73 para darle paso al uruguayo Emiliano Martínez. Nueve minutos después de la salida de Arias, un balón largo que bajó el centro delantero argentino de Palmeira, José “Flaco” López, fue definido por el internacional con Paraguay, Mauricio, dándole la victoria parcial al paulista.

La alegría no duró mucho en el banquillo de Abel Ferreira porque un colombiano, Kevin Serna, definiría para poner el 2-2. El colombiano hizo el empate para el “Fluzao”, después de estar 6 minutos en cancha. Tras un cabezazo de Germán Ezequiel Cano que pegó en el vertical derecho, el nacido en Popayán definió a placer e hizo estallar el júbilo en el Maracaná.

Al minuto 92, cuando todo indicaba que el compromiso quedaría en tablas, apareció nuevamente la cabeza del goleador con paso histórico en el DIM. Germán Cano le dio el triunfo a Fluminense en un partido que el tricolor mereció ganar. Ahora ambos equipos deben afrontar la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores en condición de visitante. Palmeiras irá a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño (1-1), mientras que Fluminense viajará a Mendoza para jugar contra Independiente Rivadavia (0-0).

Lea también: “Fuerza Colombia”: el mensaje de Camilo Durán tras anotar con el Celtic

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¿Qué jugador colombiano marcó para Fluminense contra Palmeiras?
El colombiano Kevin Serna marcó el segundo gol de Fluminense para igualar 2-2. Aprovechó un cabezazo de Germán Cano que golpeó el vertical y definió dentro del área.
¿Por qué Jhon Arias fue silbado por los hinchas de Fluminense?
Jhon Arias fue silbado durante el partido debido a su pasado reciente en Fluminense, ya que ahora defendía los colores de Palmeiras en el estadio Maracaná.
¿Quién marcó el gol de la victoria de Fluminense contra Palmeiras?
Germán Cano marcó el 3-2 definitivo al minuto 92. El delantero aprovechó un centro y volvió a aparecer de cabeza para darle los tres puntos al conjunto local.
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