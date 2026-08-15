Video | Kevin Serna y Germán Cano lideran la remontada de Fluminense ante el Palmeiras de Jhon Arias

En un partido lleno de emociones en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Fluminense y Palmeiras se veían las caras por la vigesimotercera (23) fecha del Brasileirao. En el equipo paulista fue titular Jhon Arias, quien en la semana ayudó cada día a las víctimas del terremoto en Colombia, sin embargo, el chocoano fue chiflado todo el partido por la hinchada del Fluminense por su pasado reciente en el equipo tricolor.

Por el lado del local, el colombiano Kevin Serna tuvo que esperar en el banco de suplente su oportunidad, la cual llegó al minuto 79. El partido comenzó con ventaja para el cuadro verde, que con la cabeza de Gustavo Gómez se puso en ventaja al 10’, sin embargo, antes de acabar el primer tiempo, el mítico Hulk cabeceó dentro del área del Verdão y puso el 1-1 parcial.

Jhon Arias insistió, no obstante, la correcta marca de jugadores como Hércules, Guga o René lo dejaron sin opciones en el juego. Terminó dejando el campo al minuto 73 para darle paso al uruguayo Emiliano Martínez. Nueve minutos después de la salida de Arias, un balón largo que bajó el centro delantero argentino de Palmeira, José “Flaco” López, fue definido por el internacional con Paraguay, Mauricio, dándole la victoria parcial al paulista.

La alegría no duró mucho en el banquillo de Abel Ferreira porque un colombiano, Kevin Serna, definiría para poner el 2-2. El colombiano hizo el empate para el “Fluzao”, después de estar 6 minutos en cancha. Tras un cabezazo de Germán Ezequiel Cano que pegó en el vertical derecho, el nacido en Popayán definió a placer e hizo estallar el júbilo en el Maracaná.