El arquero de Nacional Kevin Cataño, de 1.99 metros, tiene el biotipo de los grandes arqueros del mundo

Con la contratación de Kevin Cataño, de 22 años, Atlético Nacional asegura un arquero con biotipo internacional y otra fortaleza que es clave en el fútbol moderno: un guardavallas antipenal. Si bien el conjunto verde tiene en Harlen Castillo a un cuidapalos con un historial positivo como atajador de penas máximas, llega un refuerzo que genera esperanza entre la afición, tal como sucedió en el pasado con David Ospina y Franco Armani, quienes terminaron de pulirse en el “Rey de Copas” y alcanzaron renombre en el exterior.
Con Castillo, Cataño y Ospina como gran referente —pero para muchos ya cercano al retiro—, Nacional enfrentará la temporada 2026 en la que sus metas son ganar la Liga colombiana y la Copa Sudamericana. Luis Marquínez, quien era el tercero en la lista de los verdes, se iría al Deportes Tolima u otro club a buscar la continuidad que le permita ratificar sus condiciones técnicas. Inclusive, existe la posibilidad de que se quede y el que se vaya sea “Chipi Chipi”, pero todo se definirá en las próximas horas, pues la Liga Betplay-1 de 2026 comenzará este viernes.
Cataño mide 1,99 metros, una estatura poco habitual entre los arqueros colombianos, pero que sí está a la par de figuras del mundo. En el balompié actual ya es muy raro ver porteros titulares en equipos grandes que midan menos de 1,88 m. La talla se ha vuelto un requisito casi obligatorio para jugar en la élite.
