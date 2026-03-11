Una pesadilla en Madrid: así fue la noche del arquero del Tottenham en la Champions League

En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, se llevó a cabo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur de Inglaterra. La alineación titular del conjunto británico tuvo un cambio que llamó la atención: el arquero titular sería Antonin Kinsky, quien debutaba en la Champions League. Momentos después vivió la peor noche como profesional en su corta carrera.

Al minuto 6 de compromiso, el arquero se equivocó cuando intentó salir jugando con su defensor central, dejando el balón corto para el nigeriano Ademola Lookman que habilitó a Marcos Llorente y el Atleti se puso adelante en el marcador. La cara de Kinsky lo dijo todo, con sus gestos asumió la responsabilidad pero tan solo 8 minutos después, tras recuperación del equipo madrileño, el defensor central neerlandés Micky Van de Ven resbalaría, dejando así al experimentado Antoinne Griezmann mano a mano con Kinsky; el francés ganó el duelo y el rojiblanco pasó a ganarle 2-0 en 14 minutos de juego.

Para ponerle la cereza al amargo pastel de Kinsky, un minuto luego de la segunda anotación llegaría el 3-0 para el local, obra de Julián Álvarez tras la pifia del arquero checo que dejaría el pórtico a merced del killer argentino.

Pasados 15 minutos y mientras las más de 70.000 almas estallaban de éxtasis en el Metropolitano, Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham, se acercó a Igor Tudor. No se sabe a ciencia cierta qué hablaron, pero inmediatamente se llevó a cabo el momento que esta conmocionando al mundo del fútbol: salió sustituido, a los 17 minutos, Antonin Kinsky, e ingresaba por él, el italiano Guglielmo Vicario, arquero que también ha sido duramente criticado por la parcialidad de los Spurs. El partido siguió, y a los 5 minutos llegó el cuarto gol del equipo de Simeone por parte del jugador vasco Le Normand. Finalizaría 5-2 a favor de Atlético de Madrid, la quinta diana la convirtió Julián Álvarez para conseguir su doblete. Por parte, de los Spurs marcaron Pedro Porro y Solanke.