Una pesadilla en Madrid: así fue la noche del arquero del Tottenham en la Champions League

El checo Antonin Kinsky, guardameta de 22 años, fue sustituido después de recibir 3 goles en 15 minutos por parte del Atlético de Madrid, un hecho sin precedente en la competición.

  El arquero Antonin Kinsky es internacional con la selección de República Checa. El 23 de marzo se enfrenta a Irlanda por un lugar en la final del repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo 2026. FOTO: GETTY
    El arquero Antonin Kinsky es internacional con la selección de República Checa. El 23 de marzo se enfrenta a Irlanda por un lugar en la final del repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo 2026. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
bookmark

En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, se llevó a cabo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur de Inglaterra. La alineación titular del conjunto británico tuvo un cambio que llamó la atención: el arquero titular sería Antonin Kinsky, quien debutaba en la Champions League. Momentos después vivió la peor noche como profesional en su corta carrera.

Lea también: Colombianos pisaron fuerte en la ida de los octavos de final de la Champions; este miércoles le toca a Luis Suárez

Al minuto 6 de compromiso, el arquero se equivocó cuando intentó salir jugando con su defensor central, dejando el balón corto para el nigeriano Ademola Lookman que habilitó a Marcos Llorente y el Atleti se puso adelante en el marcador. La cara de Kinsky lo dijo todo, con sus gestos asumió la responsabilidad pero tan solo 8 minutos después, tras recuperación del equipo madrileño, el defensor central neerlandés Micky Van de Ven resbalaría, dejando así al experimentado Antoinne Griezmann mano a mano con Kinsky; el francés ganó el duelo y el rojiblanco pasó a ganarle 2-0 en 14 minutos de juego.

Para ponerle la cereza al amargo pastel de Kinsky, un minuto luego de la segunda anotación llegaría el 3-0 para el local, obra de Julián Álvarez tras la pifia del arquero checo que dejaría el pórtico a merced del killer argentino.

Pasados 15 minutos y mientras las más de 70.000 almas estallaban de éxtasis en el Metropolitano, Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham, se acercó a Igor Tudor. No se sabe a ciencia cierta qué hablaron, pero inmediatamente se llevó a cabo el momento que esta conmocionando al mundo del fútbol: salió sustituido, a los 17 minutos, Antonin Kinsky, e ingresaba por él, el italiano Guglielmo Vicario, arquero que también ha sido duramente criticado por la parcialidad de los Spurs. El partido siguió, y a los 5 minutos llegó el cuarto gol del equipo de Simeone por parte del jugador vasco Le Normand. Finalizaría 5-2 a favor de Atlético de Madrid, la quinta diana la convirtió Julián Álvarez para conseguir su doblete. Por parte, de los Spurs marcaron Pedro Porro y Solanke.

Independiente del resultado, lo que más se cuestionó fue el accionar del turco Igor Tudor, entrenador del equipo del Norte de Londres. Principalmente las críticas parten por sacar del campo al guardameta con tan solo 17 minutos en el reloj, generando así la primera sustitución de un portero antes del minuto 20 por temas técnicos (ya había pasado pero por cuestiones físicas) en la máxima competición de clubes europea. El técnico se refirió a esto en el postpartido: “lo hice por el bien del equipo y del muchacho” concluyó el estratega, que no ha podido ganar en 6 compromisos al frente de los Spurs.

Schmeichel, Hart y De Gea manifestaron su apoyo a Kinsky.

Los comentarios positivos y negativos para el portero son tan viejos como el mismo fútbol. Bien se dice por ahí que el arquero debe tener un poco de locura para querer pararse bajo los tres palos para aguantar la soledad del puesto y ser el principal apuntado cuando el equipo pierde. “Un gran arquero se hace comiéndose 400 goles”, dijo alguna vez Amadeo Carrizo, leyenda de River Plate y la Selección Argentina.

En apoyo de Kinsky se manifestaron 3 guardametas históricos de la Premier League: Peter Schmeichel, Joe Hart y David De Gea. El danés, que es padre del también arquero Casper Schmeichel, apuntó directamente a Igor Tudor: “Tendrá repercusiones para el resto de la carrera de Kinsky. Todo el mundo del fútbol recordará este momento cada vez que escuchemos su nombre. Tudor debería haberlo aguantado al menos hasta el descanso. Lo que ha hecho ha sido destruir una carrera”, dijó Schmeichel para la televisión británica.

Por otro lado, Joe Hart (multicampeón con Manchester City) afirmó en TNT Sports: “No es un trato humano por parte de Tudor. Hasta el estadio se apiadó de él”, refiriéndose al arquero Checo. Joe Hart en otras ocasiones ha mencionado su relación con Pep Guardiola, y manifiesta que el DT nunca lo expuso ni le faltó al respeto pese a que no era el portero que quería en el equipo.

Por último, David De Gea dejó un mensaje en apoyo en X: “nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y hazlo de nuevo” escribió el español ex Manchester United.

