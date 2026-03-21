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“Mbappé está al 100%” para enfrentar el derbi ante Atlético de Madrid y el amistoso con Colombia

El astro francés sufrió un esguince en la rodilla a inicios de marzo, y se llegó a temer su baja con Francia para la Copa del Mundo. Sin embargo, se ha recuperado en tiempo récord según su técnico.

  • Kylian Mbappé tiene 38 goles y 6 asistencias en 34 partidos esta temporada con el Real Madrid. FOTO: GETTY
    Kylian Mbappé tiene 38 goles y 6 asistencias en 34 partidos esta temporada con el Real Madrid. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este sábado, víspera de un “ilusionante” derbi ante el Atlético de Madrid, que su estrella Kylian Mbappé está “al 100%, como demostró en Mánchester” ante el City en Champions.

El domingo 22 de marzo a las 3:00 p.m. hora de Colombia, se dará el choque que cerrará la 29ª fecha de LaLiga, el conjunto blanco y el equipo colchonero protagonizarán un derbi de la capital de España entre el segundo y el cuarto de la tabla, clasificados ambos esta semana a cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos y por la ilusión que se ha creado”, afirmó Arbeloa.

“Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, como espectador y seguro que también como entrenador”, añadió el entrenador española, que vivirá su primer derbi en el banquillo, pero ya sabe lo que es enfrentarse al Atlético como jugador del Real Madrid.

Arbeloa destacó la experiencia en esas lides de su homólogo en el Atlético, Diego Simeone: “Es una suerte enfrentarme a entrenadores como Diego Simeone, que lleva muchísimos años en el Atlético demostrando su calidad como entrenador, el talento, dónde los ha llevado, la regularidad que ha mantenido y dónde ha vuelto a colocar al Atlético”.

El técnico madridista celebró el regreso de Mbappé -que disputó los últimos minutos en el Etihad de Mánchester- tras varias semanas lesionado.

“Os dije que el día que volviera es porque estaba al 100%. En Mánchester lo demostró. Lo importante son sensaciones: cómo se encontró y cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías y máxima ilusión en tener de vuelta un jugador tan desequilibrante como él”, declaró.

¿Juega contra Colombia?

Si bien Kylian Mbappé está convocado para la gira de amistosos ante Colombia y Brasil, se especulaba que no sería titular e iría a territorio norteamericano solo por cuestiones contractuales con Nike. Pero sus dos entrenadores han confirmado su buen estado de forma (Dider Deschamps y Arbeloa). Así que todo apunta a que tendrá minutos ante Colombia el próximo domingo 29 de mayo a las 3:00 p.m.

Lea también: Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia

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