Mbappé dice que ya está recuperado de su lesión y despejó dudas al liderar a Francia en entrenamiento

Duda sobre si podría jugar debido a sus problemas en la rodilla izquierda, finalmente Kylian Mbappé está listo para liderar a la selección francesa en su gira por Estados Unidos, a menos de tres meses del Mundial de Norteamérica 2026. Durante casi un mes, el capitán de los Bleus se trató un esguince en la rodilla izquierda, lo que generó dudas sobre su capacidad para estar recuperado a tiempo para esta ventana internacional, la última antes de que Didier Deschamps dé a conocer la lista para el Mundial el 13 de mayo.

Un mes entre algodones

Incluso se llegó a contemplar que el capitán viajara con sus compañeros al otro lado del Atlántico para ejercer, como mínimo, un papel de embajador durante un desplazamiento con un claro componente de imagen para la Federación Francesa de Fútbol (FFF). De baja desde finales de febrero, después de una primera parte de la temporada en la que sostuvo prácticamente él solo y en todos los frentes el sector ofensivo del Real Madrid (38 goles en 35 partidos, en todas las competiciones), quizá incluso más allá de lo razonable, Mbappé acusó el desgaste. La superestrella pasó por París a principios de marzo con los fisioterapeutas de su club para acelerar su recuperación sin tener que pasar por el quirófano. Al final, más miedo que otra cosa para el campeón del mundo de 2018, que retomó la competición ya el 17 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester City, entrando en la segunda parte en el Etihad Stadium (2-1). Cinco días después, suplente de inicio, también pudo disputar los últimos 26 minutos del derbi madrileño frente al Atlético en liga (3-2). Si bien los intereses del Real Madrid, deseoso de recuperar cuanto antes a su arma número uno, y de la selección francesa, que no quiere perder a su referente de cara al Mundial (11 de junio-19 de julio), pueden divergir, la gestión del caso Mbappé parece haberse desarrollado sin tropiezos entre las distintas partes. “Está al 100% físicamente. No veo ningún inconveniente en que se marche con los Bleus”, lanzó Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, antes del choque contra los Colchoneros.

“Frustración y enfado”