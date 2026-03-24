Mbappé dice que ya está recuperado de su lesión y despejó dudas al liderar a Francia en entrenamiento

Duda sobre si podría jugar debido a sus problemas en la rodilla izquierda, finalmente Kylian Mbappé está listo para liderar a la selección francesa en su gira por Estados Unidos, a menos de tres meses del Mundial de Norteamérica 2026.
Durante casi un mes, el capitán de los Bleus se trató un esguince en la rodilla izquierda, lo que generó dudas sobre su capacidad para estar recuperado a tiempo para esta ventana internacional, la última antes de que Didier Deschamps dé a conocer la lista para el Mundial el 13 de mayo.