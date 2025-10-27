¿Lamine Yamal revive la vieja guerra de Messi y Cristiano en el Barcelona y el Real Madrid?

Lamine Yamal, más allá de mostrar su talento con la pelota, ha logrado devolverle al clásico esa sensación de guerra fría que definió al fútbol español durante varias décadas.
“El Real Madrid roba y se queja de todo”, fueron las declaraciones del 10 culé que dejaron opiniones divididas y que puso aún más presión al partido más esperado de la temporada. Y con eso abrió un capítulo que evoca la tensión, los gestos y las batallas verbales que acompañaron los duelos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Qué tiempos aquellos!
Esta nota será un viaje al pasado en la que el drama se apoderaba de los estadios más allá de los 90 minutos, cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi eran los principales protagonistas.