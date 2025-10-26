x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Real Madrid venció a Barcelona con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham

En el último minuto Pedri se fue expulsado, por doble amarilla. Los merengues siguen como líderes en solitario, ahora con 27 puntos.

  • Mbappé lidera al Real Madrid en la victoria ante Barcelona, 2-1 y se queda con el clásico en el Bernabéu. FOTO TOMADA @realmadrid
    Mbappé lidera al Real Madrid en la victoria ante Barcelona, 2-1 y se queda con el clásico en el Bernabéu. FOTO TOMADA @realmadrid
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 13 horas
bookmark

Real Madrid venció 2-1 a Barcelona, con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por el Barcelona descontó Fermín López.

El cuadro merengue ganó y ascendió a 27 puntos, para ser líder sólido de LaLiga, y eso que el marcador pudo ser más amplio de no ser por los dos goles anulados a Kylian Mbappé y el penal errado por el francés.

Al final del compromiso, se presentaron inconvenientes con los dos bancos, ya que Carvajal le hizo gestos a Yamal, por sus declaraciones antes del clásico.

Los goles

El delantero francés Kylian Mbappé abrió el marcador a los 22 minutos, un tanto que contrarrestó Fermín López a los 38), pero el inglés Jude Bellingham, a los 43’, puso cuentas claras y acabó por decantar la victoria del lado blanco.

En el segundo tiempo el arquero Szczesny salvó al Barcelona de otro tanto, al atajar el penal cobrado por Mbappé, a los 50 minutos.

También se dieron dos goles anulados por el VAR, tantos marcados por Mbappe, y que fueron anulados por fuera de lugar.

Reviva acá el minuto a minuto

Minuto 90+8’: Falta de Pedri y recibe la segunda amarilla, por ello ve la roja y se va del compromiso, Barcelona lo pierde para el próximo compromiso.

Minuto 50: Tras la revisión del VAR, se decreta penal a favor del Real Madrid, Kylian Mbappé va al cobro, pero Szczesny tapa su remate.

Arrancó el segundo tiempo.

Finaliza el primer tiempo, Real Madrid se mantiene arriba con los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Por el Barcelona descontó Fermín.

Minuto 43: Tan solo la empujó, Jude Bellingham marca el segundo para el Real Madrid.

Minuto 37: Gol de Fermín, quien aprovechando una recuperación en la salida del Real Madrid marca. Es su tercer tanto en LaLiga.

Minuto 22: Ahora sí, Kylian Mbappé marca para darle la victoria parcial al Real Madrid.

Minuto 11: Kylian Mbappé marcó un golazo, pero tras la revisión del VAR, anulan la acción, por fuera de lugar milimétrico.

Todo está listo para el clásico español, el duelo entre Real Madrid y Barcelona que paraliza al mundo fútbol.

Los locales líderes con 24 puntos, quieren buscar la victoria para ampliar la ventaja sobre los catalanes que tienen 22 unidades.

En la primera acción del partido, el central sanciona un penal de Lamine Yamal sobre Vinicius, pero tras la revisión del VAR se retrae la decisión.

Ya se juega el clásico español en el Santiago Bernabéu.

Previa

Xabi Alonso y Hansi Flick ya destaparon sus cartas para el Derbi que se disputará desde las 10:15 a.m., de Colombia, en el país se podrá observar el encuentro a través de Disney+ y ESPN.

El Real Madrid va con Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Barcelona lo hace con Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

Liga Betplay

