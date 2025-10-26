Real Madrid venció a Barcelona con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham

Real Madrid venció 2-1 a Barcelona, con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por el Barcelona descontó Fermín López.

El cuadro merengue ganó y ascendió a 27 puntos, para ser líder sólido de LaLiga, y eso que el marcador pudo ser más amplio de no ser por los dos goles anulados a Kylian Mbappé y el penal errado por el francés.

Al final del compromiso, se presentaron inconvenientes con los dos bancos, ya que Carvajal le hizo gestos a Yamal, por sus declaraciones antes del clásico.

Los goles

El delantero francés Kylian Mbappé abrió el marcador a los 22 minutos, un tanto que contrarrestó Fermín López a los 38), pero el inglés Jude Bellingham, a los 43’, puso cuentas claras y acabó por decantar la victoria del lado blanco.

En el segundo tiempo el arquero Szczesny salvó al Barcelona de otro tanto, al atajar el penal cobrado por Mbappé, a los 50 minutos.

También se dieron dos goles anulados por el VAR, tantos marcados por Mbappe, y que fueron anulados por fuera de lugar.