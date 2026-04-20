Preocupación en Millonarios por estado de salud de Falcao García tras choque de cabeza con el central Dany Rosero

En Millonarios hay preocupación por el estado de salud de Radamel Falcao García, quien tuvo que salir del partido que el club azul disputaba contra América de Cali en el Pascual Guerrero.

La situación se presentó cerca a la final del primer tiempo, a los 35 minutos, cuando Falcao saltó para recuperar un balón aéreo y se chocó contra Dany Rosero, el cabezazo del defensor americano impactó contra la cara del delantero embajador, que de inmediato fue atendido en el terreno de juego.

Aunque Falcao se recuperó y volvió al terreno de juego, no pudo continuar en el compromiso y fue trasladado en ambulancia a la clínica Imbanaco para realizarle las placas y demás procedimientos para establecer el tipo de lesión que sufrió.

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Inicialmente se habla de una posible fractura del hueso cigomático (pómulo o malar), causada por el choque con Rosero, ya que Falcao recibió todo el impacto en la parte derecha de su mandíbula.

Al final del compromiso que América ganó 3-1 ante los azules, el central Rosero le envió un mensaje a Falcao. “Siento mucho su salida, espero que no sea nada delicado, que se pueda recuperar pronto. Mi intención nunca fue ocasionarle un daño, es una disputa normal de un balón aéreo, pero nos chocamos arriba y lastimosamente él salió del campo”.

Se espera que Millonarios entregue el informe oficial sobre la salud de Falcao, con su diagnóstico y tiempo de incapacidad.

El regreso de Falcao a Millonarios no ha podido ser constante, ya que las lesiones lo han mantenido fuera de las canchas.