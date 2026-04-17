Cuentas claras y margen de error cero: La Liga colombiana define sus sobrevivientes este fin de semana

Con Nacional y Deportivo Pasto como clasificados, las jornadas de este sábado 18 y domingo 19 de abril serán clave para ir definiendo los ocho mejores del campeonato. Este viernes 17 de abril, en el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares cayó 2-3 contra el Deportivo Pasto: marcó el goleador del campeonato, Andrey Estupiñán y llegó a 12 dianas. El Cali perdió de visitante ante el Boyacá Chico 1-0.

Este sábado 18 de abril, Deportes Tolima recibe al colero, Deportivo Pereira desde las 6:10 p.m. En segundo turno (8:30 p.m.) jugará Águilas contra Fortaleza en Bogotá. El conjunto dorado está en la casilla 11 a tan solo un punto del Deportivo Cali que perdió ayer. En caso de ganar entrarían momentaneamente al grupo de los 8.

“Es partido a partido, quedan 3 finales y debemos tomarlo como tal. Seguimos con vida y mientras tengamos las chances hay que pelear”, mencionó Hernán Lopes, defensa del conjunto paisa.