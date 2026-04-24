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La puja por entrar a los 8 está al rojo vivo: estos son los partidos clave de la fecha 18

Ocho equipos en la puja por los últimos 3 cupos en la Liga Betplay 2026-1, conozca los partidos clave de la fecha 18 después de los triunfos de Santa Fe y Millonarios.

  • Deportivo Independiente Medellín jugó 8 partidos como local en la Liga Betplay: ganó 3, empató 2 y perdió 3. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Deportivo Independiente Medellín jugó 8 partidos como local en la Liga Betplay: ganó 3, empató 2 y perdió 3. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Independiente Santa Fe y Millonarios triunfaron este jueves 23 de abril y se instalaron en la séptima y octava posición respectivamente, logrando así una parcial clasificación entre los ocho mejores de la liga.

Santa Fe visitó a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense. En un compromiso parejo en el que figuraron los arqueros Mosquera y Banguera, el equipo dirigido por Pablo Repetto se impuso por 1-2 con goles de Facundo Fagúndez, quien manifestó respaldo a su técnico. El otro gol lo hizo el “killer” Cardenal, Hugo Rodallega.

Posterior al partido, en rueda de prensa, se dio la polémica entre Hugo Rodallega y el director técnico español del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño. El delantero santafereño reclamó más respeto en la forma de expresarse por parte del estratega, a lo que el español dio respuesta diciendo que son cosas que se quedan en el campo.

Más tarde, Millonarios recibió a un clasificado Deportes Tolima, en un partido de vital importancia para los azules. Millos ganó 2-0 con goles de dos de sus referentes: David Macalister Silva y Leonardo Castro (penal). Fabián Bustos mejoró la imagen de su equipo, que después de la victoria se ubica en el octavo lugar con 25 puntos, mientras que Santa Fe es séptimo con 26.

Partidos clave de la fecha 18

Este sábado 25 de abril se juegan 4 compromisos; 3 de esos son importantes para la clasificación de los ocho mejores. A las 2:00 p.m. arranca la jornada con Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba en el Américo Montanini.

El Leopardo es decimosegundo con 22 puntos; si gana por más de un gol, llegaría a 25 puntos y desplazaría a Millonarios de la octava casilla por diferencia de gol.

Atlético Nacional visita a Deportivo Pereira desde las 4:00 p.m. en Yopal, Casanare. El conjunto matecaña no ha ganado un solo partido en el año. Será la primera vez del Verde jugando en el estadio Santiago de las Atalayas.

En la previa del compromiso habló el entrenador del club antioqueño, Diego Arias: “quisieramos dominar siempre y que no nos anotaran. El equipo ha hecho cosas buenas porque los resultados no son por azar, pero buscamos mejorar y analizar qué reto nos propone cada rival”, comentó.

A las 6:10 de la tarde se jugará el que es, quizá, el duelo más destacado del fin de semana: Deportivo Cali contra América. Una nueva edición del clásico vallecaucano, donde el equipo escarlata que dirige David González llega con tranquilidad tras haberse clasificado a los ocho mejores entre semana tras ganarle a Fortaleza.

Deportivo Cali, por su parte, debe ganar para seguir en la lucha por un lugar en cuartos de final. Rafael Dudamel, entrenador venezolano del azucarero, atendió a los medios en la previa del partido: “América es uno de esos rivales tradicionales que te genera una exigencia sin uno tener que intervenir para elevar los niveles de atención. Si en esa línea continuamos, los puntos se quedan en casa”, afirmó.

La jornada la cierra el Deportivo Independiente Medellín cuando reciba a Fortaleza en un duelo donde los rojos quieren enderezar el camino hacia la clasificación. El DIM se ubica en la casilla número once con 23 puntos; si gana, llega a 26 unidades y entraría en los ocho.

“El cuerpo técnico de Alejandro Restrepo nos dejó muchos aprendizajes, profesionalismo, un montón de cosas en el día a día que la gente no ve”, reconoció Sebastián Botero, quien es el técnico encargado del Poderoso ante la salida de Alejandro Restrepo. El partido entre el DIM y los Amix iniciará a las 8:30 p.m. en el estadio Ditaires de Itagüí.

El domingo 26 de abril, Águilas Doradas y Once Caldas abren la jornada a las 4:00 p.m. en el estadio Cincuentenario de Medellín. Los dirigidos por Juan David Niño anhelan hacerse fuertes y ganar ante el Blanco Blanco del “Arriero Herrera”.

Águilas tiene 22 puntos, puede alcanzar la línea de las 25 unidades si consigue el triunfo; sin embargo, la diferencia de gol de -6 no le favorece ante el +8 de Millonarios, que es octavo con 25 puntos. A Once Caldas le basta el empate para sellar su clasificación a las finales del FPC.

Los otros dos compromisos del día tienen como protagonistas a dos clubes con aspiraciones, enfrentando a dos eliminados. A las 6:10 p.m. Llaneros recibe a Alianza Valledupar en Villavicencio. El “Equipo de la Media Colombia” deberá hacerse fuerte en casa y esperar resultados; si gana, llegaría a 24 puntos.

A las 8:20 p.m. Internacional de Bogotá recibe a Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo, un duelo clave para el equipo capitalino, que si gana subirá a la séptima posición con 28 puntos. Ricardo Valinho y su Internacional han ganado 6 partidos, empatado 7 y perdido 4 en el torneo debut de la institución.

Lea también: “Buscamos un técnico joven, actualizado y con cercanía al club”: presidente del DIM sobre el perfil de entrenador que quieren traer

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