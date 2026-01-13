Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en la Liga Beplay: América, Junior y Santa Fe, anunciaron refuerzos

Los equipos del fútbol colombiano siguen armando sus nóminas para la Liga Betplay -1 2026 que arranca este viernes, 16 de enero, con los duelos Pereira ante Llaneros, a las 6:20 de la tarde y, desde las 8:30 p. m., Fortaleza ante Alianza Petrolera.

América de Cali, Santa Fe y Junior anunciaron nuevas contrataciones. Al cuadro rojo de Cali llegó Yeison Guzmán, quien pasó por Envigado, Nacional y Tolima, volvió al país tras su expedición en el fútbol de Rusia.

Guzmán, llega para suplir el lugar que dejó Cristian Barrios, de quien dicen, será presentado en las próximas horas en el Junior de Barranquilla.