Prográmese: ¿cuándo regresa el fútbol en las principales ligas de Europa tras el receso navideño?

Con las últimas jornadas de diciembre ya disputadas, el fútbol europeo hace una pausa en varias de sus principales competiciones nacionales antes de encarar la segunda mitad de las temporadas 2025-26. Tras el receso navideño, las ligas regresan con distintas fechas según su calendario, retomando la pelea por los títulos, la clasificación a torneos continentales y la permanencia. Bundesliga (Alemania) La Bundesliga es una de las ligas más organizadas en cuanto a descansos invernales. Tras concluir la primera fase de partidos antes de Navidad, el torneo alemán reanuda su actividad el 9 de enero de 2026, con el calendario oficial anunciando esa fecha para el retorno de los compromisos de la jornada 16.

LaLiga (España) El campeonato español también hace una pausa prolongada durante las fiestas. Según el calendario comunicado por LaLiga, la primera división regresa tras el parón el 2 de enero de 2026, cuando se disputen los partidos de la jornada 18 tras el descanso de diciembre. Serie A (Italia) La situación del fútbol italiano para esta temporada es distinta: algunos reportes de la prensa especializada señalan que la Serie A podría no tener un receso formal de larga duración, con juegos previstos incluso alrededor del 27-28 de diciembre y sin parón establecido entre Navidad y Año Nuevo. Esto significa que, a diferencia de otras ligas, los partidos se mantienen en fechas festivas o apenas con un descanso mínimo, dependiendo de la programación de cada club.

Ligue 1 (Francia) Aunque aún no hay un calendario oficial preciso para cada fecha tras diciembre, la Ligue 1 tradicionalmente lleva a cabo una pausa más corta por Navidad y vuelve en los primeros días de enero, similar a otras grandes ligas. En temporadas recientes, el fútbol francés ha regresado al circuito competitivo a principios de año tras el parón navideño.