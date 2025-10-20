Llaneros y otros cinco equipos luchan por confirmarse entre los ocho clasificados; solo hay tres cupos

Luego de su victoria 2-0 ante Once Caldas, en Villavicencio, Llaneros se consolida entre los ocho, parcialmente clasificados de la Liga Betplay-2. Aunque hay prácticamente tres equipos clasificados entre los ocho, Junior con 31 puntos, junto a Bucaramanga y DIM que tienen 30 unidades; el Poderoso podría llegar a 33 en la noche de este lunes 20 de octubre, si gana el duelo pendiente ante Santa Fe. Luego de ellos hay dos equipos con 28 puntos: Atlético Nacional y Fortaleza, que prácticamente está a dos o tres unidades para consolidarse entre los ocho, en las cuatro fechas que restan en la Liga.

Pero luego de estos cinco equipos, hay seis que lucha por quedarse con uno de los tres cupos disponibles para confirmar los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga. En ese listado, ha tomado la ventaja Llaneros, que con su triunfo 2-0 ante Once Caldas, llegó a 25 unidades, luego le siguen Tolima con 23 puntos y pendiente del duelo ante La Equidad, en la noche de este lunes. Posteriormente aparecen Santa Fe con 21 unidades y el duelo pendiente ante el DIM (noche de este lunes) y Águilas Doradas que con su triunfo 1-0 sobre Alianza mantiene matemáticamente la opción de alcanzar la clasificación. Finalmente, la lista de los mejores opcionados para alcanzar uno de los cuatro cupos restantes aparecen América de Cali y Deportivo Cali con 20 unidades. Los rojos del Valle llegaron a esa cantidad de puntos, con la victoria como visitante en el clásico vallecaucano 0-2.

Lo que les resta a los equipos que luchan por clasificarse entre los ocho