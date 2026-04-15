“Somos 100 veces mejores”: la frase de Lucas González que desató el debate tras la caída del Tolima

La derrota de Deportes Tolima por 3-1 ante Nacional de Montevideo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no solo dejó un resultado adverso, sino también una fuerte polémica en torno a su entrenador, Lucas González.
El técnico ha sido blanco de críticas y burlas luego de que se conociera una frase que pronunció durante la pausa de rehidratación, cuando el marcador aún estaba 0-0. “Nosotros somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”, habría dicho a sus jugadores, una declaración que cobró mayor repercusión tras el desenlace del partido, en el que el conjunto uruguayo terminó imponiéndose con claridad.