“Somos 100 veces mejores”: la frase de Lucas González que desató el debate tras la caída del Tolima

La derrota de Deportes Tolima por 3-1 ante Nacional de Montevideo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no solo dejó un resultado adverso, sino también una fuerte polémica en torno a su entrenador, Lucas González. El técnico ha sido blanco de críticas y burlas luego de que se conociera una frase que pronunció durante la pausa de rehidratación, cuando el marcador aún estaba 0-0. “Nosotros somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”, habría dicho a sus jugadores, una declaración que cobró mayor repercusión tras el desenlace del partido, en el que el conjunto uruguayo terminó imponiéndose con claridad.

Las palabras no tardaron en generar debate. Mientras algunos consideran que se trata de un recurso válido de motivación dentro del vestuario, otros lo interpretan como una muestra de arrogancia que terminó pasando factura en el resultado final.

Ante la controversia, González salió a dar explicaciones en rueda de prensa, intentando aclarar el contexto de su mensaje. Según el entrenador, sus palabras no debían tomarse de forma literal, sino como una manera de transmitir confianza y energía a sus dirigidos en un momento clave del encuentro. “Esas pausas son peligrosas... es una forma de comunicarte con ellos para que sientan la energía que quieres transmitir, es un tema figurativo. No puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, es imposible”, explicó el técnico.