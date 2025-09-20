Con Luis Díaz, Bayern sigue imparable en Alemania: defendió invicto ante Hoffenheim

El Bayern de Múnich, con el colombiano Luis Díaz los 90 minutos en cancha, se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (1-4) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.
Los hombres de Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo alto de la tabla.
Vea: Video | Cucho Hernández anotó su sexto gol con Betis e inició con pie derecho el fin de semana de los colombianos en Europa
Díaz, que recibió tarjeta amarilla tuuvo 27 pases buenos de 34, además por poco anota pero el balón pegó el travesaño.