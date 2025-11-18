En plena campaña, Gobierno lanza plan contra la “desinformación”

En medio del revuelo que ha dejado la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, la polémica con Juliana Guerrero y los efectos tras la crisis diplomática con Estados Unidos, pasó desapercibida la creación del gobierno de una nueva estrategia para combatir la desinformación en el país. Se llama Digital-IA y buscaría ser un “ecosistema nacional de alfabetización mediática e informacional”.
Las críticas al programa las dio a conocer la periodista Laura Ardila en su última columna de opinión. En ella, discute sobre las contradicciones entre la creación de esta iniciativa y la posición del gobierno al tener, por ejemplo, en sus contratistas influenciadores que lo apoyan directamente por medio de redes sociales, y ahora crear una “estrategia” para la “alfabetización digital” en línea. Y sobre todo en este momento en que se está en medio de una campaña electoral muy polarizada en la que las redes sociales toman mucha relevancia al momento de generar opiniones en los votantes.
“¿Qué significa, entonces, que el mismo poder que ha premiado la desinformación desde lo oficial ahora se proponga “educar” a los ciudadanos sobre cómo identificarla?”, aseguró la periodista. Sobre todo, porque al presidente Gustavo Petro durante su mandato se le ha cuestionado por divulgar “fotos y videos falsos”, sacar “información de contexto” y publicar “datos sin verificar”. Incluso, menciona Ardila, que se le recuerda por declaraciones polémicas en redes sociales en donde “ha acusado de nazis, asesinos y esclavistas a críticos y opositores” y “a las mujeres periodistas nos llamó a todas ‘muñecas de la mafia’”, señaló.