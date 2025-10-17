Luis Díaz buscará igualar registro de James con Bayern Múnich en el Clásico ante Borussia Dortmund, ¿de qué se trata?

Solo un futbolista colombiano ha anotado gol en el Clásico de Alemania entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los equipos más ganadores de la liga de ese país. Fue el volante cucuteño James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia jugó dos años en el cuadro bávaro (entre 2017 y 2019).
En ese tiempo disputó cuatro clásicos por el torneo local. La celebración del volante criollo llegó en el segundo partido que jugó, que se disputó el 31 de marzo de 2018 en el Alianz Arena. Ese día, el Bayern ganó 6-0. James anotó en segundo tanto del encuentro. Lo hizo cuando iban 14 minutos del partido con un remate de zurda, tras pase de David Alaba (hoy jugador del Real Madrid). En ese encuentro, además, el “10”, que por entonces vestía la camiseta 11 del cuadro rojo, también dio dos asistencias.