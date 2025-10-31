Luis Díaz, el viejo tormento del Leverkusen, buscará brillar este sábado con el Bayern Múnich ante un rival conocido

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo bávaro. Este sábado 1 de noviembre, el colombiano volverá a encontrarse con un rival que lo conoce bien, el Bayer Leverkusen.
El duelo, correspondiente a la novena fecha de la Bundesliga, se jugará en el Allianz Arena a las 11:30 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en ESPN y Disney+.
El reencuentro tiene un condimento especial. No solo porque el Leverkusen fue el equipo que durante las últimas temporadas logró incomodar al Bayern, sino porque Díaz ya les ha marcado en más de una ocasión. Este será un nuevo episodio en su rivalidad.
Su historia frente al conjunto de los leones comenzó en Portugal, se prolongó en Inglaterra y ahora tendrá un nuevo capítulo en Alemania. Le contamos todos los detalles de las actuaciones de Lucho ante este rival.